Путін заявив, що не збирається порушувати міжнародне право у співпраці з КНДР, Лукашенко хоче долучитися

Про це повідомляє російське видання РІА Новини.

Президент Росія Володимир Путін зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 15 вересня в Сочі, щоб розповісти йому деталі переговорів та співпраці з Північною Кореєю, повідомляє російське видання.

Путін назвав маячнею заяви про те, що Росія бере північнокорейських добровольців на спецоперацію, йдеться у повідомленні. Він заявив, що Росія не збирається нічого порушувати, але розвиватиме співпрацю з КНДР у рамках міжнародного права.

Натомість Лукашенко запропонував Путіну розвивати співпрацю з КНДР "на трьох", повідомляє російське видання URA.RU.

"Я думаю, що ми можемо подумати й про співпрацю десь на трьох. Північна Корея, Росія... Знаю, що інтерес величезний у корейців до вас. Я думаю, шматок роботи для Білорусі там знайдеться, з огляду на ті проблеми, які існують", - заявив Лукашенко.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

15 вересня, головний дипломат Південної Кореї натякнув, що Сеул може запровадити санкції проти РФ на тлі недавньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.