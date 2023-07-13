Про це пише РБК.

"Ми продовжимо. Рівно в той момент, коли будуть виконані дані нам обіцянки",— сказав він, говорячи про ситуацію із зерновою угодою.

Також Путін повідомив, що не бачив листи генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо "зернової угоди".

Водночас Reuters з посиланням на власні джерела відзначає, що ситуація з Россельхозбанком, який генсек ООН пообіцяв Путіну підключити до SWIFT, залишиться без змін, але у його "дочки" є шанс на це.

Євросоюз вивчає можливість підключення "дочки" Россільгоспбанку до міжнародної системи переказів SWIFT для продовження зернової угоди після 17 липня.

За даними співрозмовників агентства, ЄС не готовий перепідключити Россільгоспбанк до SWIFT безпосередньо, на чому раніше наполягала Росія. Але в ЄС не відкидають можливості під'єднати до системи його "дочку".

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди".

Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.