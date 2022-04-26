Путін зганьбився через заяву про російську фігуристку, яку на Олімпіаді-2022 впіймали на допінгу

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву Путін зробив під час зустрічі з призерами зимових Олімпійських ігор у Токіо, де росіяни виступали без гімну та прапора через систематичні порушення антидопінгових правил.

"Каміла Валієва вивела фігурне катання на висоту справжнього мистецтва, такого неможливо досягти за допомогою якихось "засобів", - сказав Путін, який нагородив 16-річну фігуристку Орденом дружби народів.

Під час Олімпійських ігор стало відомо, що тест на допінг Валієвої, зроблений 25 грудня 2021 року на чемпіонаті Росії, дав позитивний результат на заборонений препарат триметазидин.

Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії перемогла у Пекіні в командних змаганнях. Через її позитивний тест церемонія нагородження у цій дисципліні так і не відбулася.

В особистих змаганнях Валієва посіла лише четверте місце.

9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.

Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.

15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь

17 лютого Каміла Валієва стала четвертою у змаганнях в одиночному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні.

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