English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путіну потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв
OPINION

Путіну потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв

Михайло Басараб
23 жовтня, 2022 неділя
12:12
Погляд Михайло Басараб

Президент РФ хоче врятувати себе в більшій композиції — в офіційному проголошенні осі авторитарних країн

З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.

У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська та антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало б бути не до цього.

У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.

По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх великих глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції — в офіційному проголошенні осі авторитарних країн.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс

По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.

Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр мрущого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.

Є основа й для оптимізму — Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Читайте також:
21 жовтня, 2022 п'ятниця
Українська авіація змінила тактику після отримання американських ракет, - речник Повітряних сил ЗСУ
Андрій Бондар
22 жовтня, 2022 субота
"Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається"
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
22 жовтня, 2022 субота
Сі Цзіньпін вимагає від Путіна прискорити капітуляцію України, - Портников
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
23 жовтня
12:35
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо Росії не буде допомагати Іран, то ми зможемо через рік-півтора вийти на адміністративні кордони України, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
12:34
російська пропаганда
Порушення етичного кодексу: 86 тіньових проросійських редакторів могли редагувати статті у Вікіпедії
12:06
Російські снаряди поранили п’ятьох людей на Нікопольщині
11:50
Олександр Усик
Усик розповів, у якій послідовності планує битися з Вайлдером та Ф'юрі
11:40
світло
Протягом дня на Сумщині електрику вимикатимуть без попередження
11:26
Туман у Львові
"Проскакуємо між крапельками": синоптик Наталка Діденко пообіцяла комфортну погоду в понеділок
11:24
ракетний удар
На Кіровоградщині уламки збитої російської ракети пошкодили декілька будинків
11:12
Прем’єр німецької землі Саксонія висловився за відновлення поставок газу з РФ
11:04
Ракетний удар, Миколаїв
РФ вночі атакувала Миколаївщину ракетами та дронами, в обласному центрі вражено п'ятиповерхівку
10:49
На фото Каховська ГЕС
Росіяни продовжують проводити певні маніпуляції на Каховській ГЕС, - Гуменюк
10:41
OPINION
Сергій Руденко
Чому "Батьківщина-Мати" у Києві повернута на схід?
10:40
Борис Джонсон
Джонсон повернувся до Британії та провів переговори з головним конкурентом у боротьбі за пост прем'єра, - ВВС
10:17
OPINION
Микола Княжицький
Кіно має значення
10:12
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, 14 артилерійських систем та 21 крилату ракету
10:05
OPINION
Юрій Бутусов
Запаси високоточної зброї противник вже витратив
09:55
Керівництво "Мотор Січ" співпрацювало з РФ і постачало двигуни для росавіації, - СБУ
09:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:37
"Олександрія" - "Минай"
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 9-го туру
09:26
російські війська окупанти
"Ні одної нової техніки в нас нема": окупант поскаржився мамі на росармію, - перехоплення
09:26
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
Окупанти на Луганщині готуються частково відійти на лінію 24 лютого, - британська розвідка
09:07
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
На Донеччині росіяни вбили двох мирних жителів та ранили дев’ятьох, - ОВА
08:55
танк
На Луганщині мобілізованих росіян, які масово відмовляються воювати, кидають під варту
08:51
Танкер Mercer Street
У світі формується "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ, - розслідування Bloomberg
08:32
електроенергія
Удари РФ по критичній інфраструктурі не впливають на ситуацію на полі бою, - ISW
08:27
Shahed-136
У ніч на 23 жовтня українські захисники збили 16 безпілотників-камікадзе
08:16
ракетний удар по рівненщині
У Рівному завершили ремонт по підключенню міста до резервного живлення, однак системі не вистачає потужностей
08:05
Ексклюзив
Путін
Після попередження США Путін виробив іншу стратегію війни, - Піонтковський
07:52
дрон Shahed-136
Вночі у Нікопольському районі ЗСУ збили дрон-камікадзе "Shahed-136"
07:37
гаубиця FH-70
Генштаб: у Новій Каховці та на Запоріжжі ЗСУ ліквідували 250 окупантів та десятки одиниць техніки
07:20
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
За добу окупанти завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, також понад 80 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб
07:06
У столиці Німеччини 80 тис. людей вийшли на акцію проти іранського режиму
06:55
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
В окупованому Херсоні майже зник інтернет, – NetBlocks
06:41
літаки НАТО
Іспанія відправить 14 винищувачів до Болгарії й Румунії
06:30
На кордоні з Україною росіяни почали будувати "захисні споруди"
06:07
Джо Байден
Джо Байден заявив, що має намір йти на другий термін президентсва
02:10
морська міна
ОК "Південь" попереджає українців про шторм у Чорному морі: зберігається мінна небезпека
01:56
Артилерія ЗСУ
ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині
01:46
Селище Червоне на Херсонщині
РФ намагається втримати Херсонщину в умовах обмеженої логістики, деморалізованих військових та евакуації керівного складу, - ОК "Південь"
01:30
Путін Меркель
Міністр юстиції Німеччини звинуватив Меркель у причетності до війни в Україні
01:11
Вибух. Ілюстрація
У Кременчуку під час повітряної тривоги чули вибух
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV