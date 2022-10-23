З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.

У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська та антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало б бути не до цього.

У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.

По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх великих глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції — в офіційному проголошенні осі авторитарних країн.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс

По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.

Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр мрущого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.

Є основа й для оптимізму — Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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