English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт П’ять найжахливіших місяців, які я коли-небудь переживала, - Світоліна

П’ять найжахливіших місяців, які я коли-небудь переживала, - Світоліна

24 липня, 2022 неділя
01:34
Спорт Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна закликала долучитися до збору коштів для придбання автомобілів швидкої допомоги.

Про це Світоліна написала в instagram.

"П’ять жахливих місяців триває війна — п’ять найжахливіших місяців, які я коли-небудь переживала. Подивіться на ці фото в галереї, — так зараз виглядають машини швидкої допомоги, які приїхали рятувати людей і потрапили в обстріл. Вклоняюся мужності українських лікарів. Прошу підтримати благодійний збір коштів, який запустила перша леді України Олена Зеленська через платформу збору коштів UNITED24", - написала тенісистка.

Еліна Світоліна також розповіла, на що підуть кошти.

"Це допоможе придбати нові автомобілі швидкої допомоги, оснащені всім необхідним для порятунку тисяч життів: кисневими балонами, дефібрилятори, апарати ЕКГ та ШВЛ. Кожен з нас може зробити свій внесок у майбутні порятунки. Вартість однієї машини швидкої допомоги – 100 тис. євро. У мене понад 871 тис. підписників. Якби кожен із вас пожертвував суму, еквівалентну вартості чашки кави, ми могли б купити 100 автомобілів", – каже Світоліна.

Еліна Світоліна є амбасадором UNITED24.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
теніс
Еліна Світоліна
війна з Росією
Читайте також:
Ігор Коломойський
22 липня, 2022 п'ятниця
Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - інвестиційний банкір Фурса
Батьківщина-Мати
22 липня, 2022 п'ятниця
Якщо немає політичної волі знести монумент "Батьківщина-мати", то не потрібно наносити туди герб України, - Вʼятрович
Лисичанськ
22 липня, 2022 п'ятниця
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 37.91
    Продаж 39.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 липня
00:43
Енергодар
ГУР просить жителів Енергодару повідомляти координати російських військ
00:26
дощ
Після потужної зливи вулицями Сочі пливуть машини
00:13
Ахмед Закаєв
"Російські ліберали мають відмовитися від збереження Російської імперії", - Ахмед Закаєв
00:02
Росія випустила по Сумщині понад 170 різних боєприпасів
2022, субота
23 липня
23:40
Володимир Сівкович
Шпигунське угрупування Сівковича-Кулініча просувало своїх людей в керівництво СБУ та причетне до вторгнення росіян на Південь України, - ДБР
23:27
На фото Володимир Зеленський
Якщо у світі раніше ще могли говорити про діалог з РФ, то сьогоднішні російські "Калібри" знищили можливість для таких заяв, - Зеленський
23:18
Олександр Зінченко, Ліга чемпіонів
Російський клуб збирається отримати 250 тис. євро за трансфер Зінченка в "Арсенал"
22:45
Оновлено
Окупанти обстріляли Миколаївщину
Росія обстріляла житлові квартали Миколаєва. Кількість поранених і масштаби руйнувань зросли
22:36
Херсонська область
ЗСУ знищили 3 бази Росії на Херсонщині і Донбасі
22:21
Ракетний удар, пожежа, Одеса
Депутат держдуми визнав, що Росія атакувала порт Одеси
22:12
Росія щодня продукує нові фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 липня
21:55
Україна прапор
За Україну загинули двоє громадян США, - CNN
21:45
Ексклюзив
Путін
Доля Росії буде не в руках Путіна та його оточення, - генерал Мусаєв
21:38
Із Бєлгорода до Харкова ракета летить 30 секунд, а щоб школярам та студентам спуститися в укриття, треба 5 хвилин, - голова ОВА Синєгубов
21:34
Ексклюзив
хабар, гроші, долари
Курс гривні до осені стабілізується, - економіст Найман
21:26
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід через певні послаблення може дійти до діалогу з Росією, - Клімкін
21:13
Херсонські митці створюють проєкт про життя в окупації
21:12
Ексклюзив
Юрій Луценко
Вступ до НАТО - єдине, що може гарантувати недопущення повторного російського вторгнення, - Луценко
20:31
На фото Зброійні сили України
ЗСУ відбили штурм на Донеччині та вчергове не дали захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб
20:27
Ексклюзив
Путін
Російський генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом, - генерал Мусаєв
20:06
Шольц блокує продаж Україні 11 комплексів ЗРК Iris-T SLM, - Welt
20:00
Петро Порошенко
Порошенко про удар по Одеському порту: "На чолі Росії – істоти, не варті жодної довіри"
19:45
Ексклюзив
Геннадій Корбан
Корбан - слушна кандидатура, аби відволікти від головного прізвища у списку на позбавлення громадянства, - політтехнолог Подорожній
19:37
Мелітополь
"Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією". Мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму"
19:33
"Вони таки дісталися до них". У мережі показали знищення складу окупантів в Горлівці
19:25
Оновлено
Морський порт Одеси
"Ось вам і зерновий коридор": через обстріл Одеси ракетами "Калібр" загорівся порт з врожаєм на експорт, є поранені
19:24
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Привид Фенікса" у змозі знищувати ворога у найпотаємніших ділянках, - Згурець
19:12
Талібан перекидає етнічних таджиків на кордон з Таджикистаном. Готується напад, - Anadolu
18:53
У кожному регіоні РФ створюють по батальйону, а в Нижньому Новгороді набирають корпус в 15 тис. бійців, - ГУР
18:49
Електронний підпис в Дії відповідає європейським стандартам, - Федоров
18:43
Ексклюзив
ЗСУ знищили артилерійський склад
Російські генерали завжди є пріоритетом для снайперів та артилерії, - військовий експерт Селезньов
18:16
Резніков запропонував провести трибунал над воєнними злочинцями РФ у Харкові
18:12
На фото наслідки обстрілу у музеї
"Росія не має права бути членом ЮНЕСКО": внаслідок удару по Одесі пошкоджено художній музей
17:57
Ексклюзив
Слов'янськ Краматорськ Соледар карта бойових дій 23.07.22
Окупанти продовжують хаотично закидати снарядами та ракетами міста Донеччині, - речниця ОВА Ігнатченко
17:43
МЗС України
В МЗС відреагували на заяву Орбана про те, що Захід повинен припинити озброювати Україну
17:37
Ексклюзив
Антонівський міст
Коли ЗСУ зруйнують Антонівський міст - ворог потрапить у капкан, - полковник Костенко
17:30
На фото Володимир Зеленський
Зеленський про удар по Одеському порту: "Хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати"
17:27
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Росія боїться втратити Херсон і через зернову угоду хотіла підвести Україну до перемир'я, але фокус не вдався, - генерал Мусаєв
17:10
Дмитро Конопльов
У Москві помер 46-річний директор КБ, що створює російські ракетні комплекси, - ЗМІ
17:07
"Росія завжди бреше": старший радник конгресу США закликав надати Україні далекобійні ракети
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV