П’ять найжахливіших місяців, які я коли-небудь переживала, - Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна закликала долучитися до збору коштів для придбання автомобілів швидкої допомоги.
Про це Світоліна написала в instagram.
"П’ять жахливих місяців триває війна — п’ять найжахливіших місяців, які я коли-небудь переживала. Подивіться на ці фото в галереї, — так зараз виглядають машини швидкої допомоги, які приїхали рятувати людей і потрапили в обстріл. Вклоняюся мужності українських лікарів. Прошу підтримати благодійний збір коштів, який запустила перша леді України Олена Зеленська через платформу збору коштів UNITED24", - написала тенісистка.
Еліна Світоліна також розповіла, на що підуть кошти.
"Це допоможе придбати нові автомобілі швидкої допомоги, оснащені всім необхідним для порятунку тисяч життів: кисневими балонами, дефібрилятори, апарати ЕКГ та ШВЛ. Кожен з нас може зробити свій внесок у майбутні порятунки. Вартість однієї машини швидкої допомоги – 100 тис. євро. У мене понад 871 тис. підписників. Якби кожен із вас пожертвував суму, еквівалентну вартості чашки кави, ми могли б купити 100 автомобілів", – каже Світоліна.
Еліна Світоліна є амбасадором UNITED24.
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