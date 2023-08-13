Про це пише Yonhap.

Зазначається, що 20 липня, комітет ООН з нагляду за санкціями схвалив тимчасове зняття заборони на ввезення п'яти "багатоцільових" наметів у КНДР для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Таке рішення дозволить ООН допомогти Північній Кореї подолати наслідки посухи та інших надзвичайних ситуацій.

За словами представників комітету ООН з нагляду за санкціями, скасування обмежень діятиме протягом дев'яти місяців.

Проте залишається незрозумілим, коли ці речі будуть доставлені до Північної Кореї, оскільки ця країна досі зберігає прикордонний контроль через пандемію COVID-19.

Санкції проти КНДР

Ще у 2006 році Рада Безпеки ООН ухвалила дев’ять резолюцій щодо Північної Кореї, спрямованих на обмеження її військового потенціалу, зокрема ракетно-ядерних програм. Документ вимагав від північнокорейського керівництва припинити ядерні випробування та заборонила експорт до Північної Кореї низки найменувань військової техніки, а також предметів розкоші.

У травні 2023 року КНДР заявила про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник у період із 31 травня по 11 червня. Натомість у США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкції, які не дозволяють КНДР використати технології балістичних ракет.

Вже 31 травня повідомлялося про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу. Пуск видався невдалим.

На це міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що "небезпечні й дестабілізаційні ядерні та ракетні програми Північної Кореї загрожують миру і стабільності в регіоні". А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зауважив, що будь-який запуск Пхеньяном балістичних ракет порушує резолюції Ради Безпеки.

Згодом міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи Північної Кореї, які пов’язані із незаконними діями в кіберсфері, які дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибутки з-за кордону.

16 червня, поглиблюючи співпрацю між країнами, Росія відновила постачання нафти до підсанкційної Північної Кореї вперше з жовтня 2020 року.

У липні міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.