Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, причетних до прихованого отримання доходів і зловмисної кібердіяльності задля підтримки уряду КНДР", - йдеться у заяві.

Американці зазначають, що Північна Корея використовує ІТ-працівників, які шахрайським шляхом влаштовуються на роботу в іноземні компанії для отримання прибутків, які потім йдуть на підтримку режиму диктатора Кім Чен Ина та його пріоритетів.

Отримані кошти направляються, зокрема, на розробку та виробництво зброї масового знищення та балістичних ракет.

Відповідно до санкцій, США оголосили про обмеження щодо Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру, які перебувають під контролем Головного розвідувального управління КНДР. Також санкції застосовано проти компанії Chinyong та її офіційного представника в Росії Кім Сан Мана. Вона підконтрольна міністерству народних збройних сил Північної Кореї та займається влаштуванням ІТ-фахівців з КНДР в Росії та Лаосі.

Заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон наголошує, що Сполучені Штати й партнери залишаються відданими боротьбі з незаконною діяльністю КНДР щодо отримання доходів та продовженням зусиль з крадіжки грошей у фінансових установах, біржах віртуальних валют, компаніях і приватних осіб по всьому світу.