Америка ввела санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи Північної Кореї, які пов’язані із незаконними діями в кіберсфері, які дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибутки з-за кордону
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC), передає Укрінформ.
"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, причетних до прихованого отримання доходів і зловмисної кібердіяльності задля підтримки уряду КНДР", - йдеться у заяві.
Американці зазначають, що Північна Корея використовує ІТ-працівників, які шахрайським шляхом влаштовуються на роботу в іноземні компанії для отримання прибутків, які потім йдуть на підтримку режиму диктатора Кім Чен Ина та його пріоритетів.
Отримані кошти направляються, зокрема, на розробку та виробництво зброї масового знищення та балістичних ракет.
Відповідно до санкцій, США оголосили про обмеження щодо Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру, які перебувають під контролем Головного розвідувального управління КНДР. Також санкції застосовано проти компанії Chinyong та її офіційного представника в Росії Кім Сан Мана. Вона підконтрольна міністерству народних збройних сил Північної Кореї та займається влаштуванням ІТ-фахівців з КНДР в Росії та Лаосі.
Заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон наголошує, що Сполучені Штати й партнери залишаються відданими боротьбі з незаконною діяльністю КНДР щодо отримання доходів та продовженням зусиль з крадіжки грошей у фінансових установах, біржах віртуальних валют, компаніях і приватних осіб по всьому світу.
- Раніше президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провели саміт, під час якого Байден пообіцяв надати Сеулу більше інформації про його ядерне планування щодо будь-якого конфлікту з Північною Кореєю, оскільки зростає занепокоєння щодо ядерних програм Пхеньяна. Згодом країни уклали історичну угоду щодо протидії північнокорейській ядерній загрозі: Вашингтон погодився періодично направляти американські атомні підводні човни до Південної Кореї і залучати Сеул до своїх операцій з ядерного планування.
- Натомість у Північній Кореї розкритикували подібну угоду.
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