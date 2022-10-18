Рада підтримала за основу законопроєкт про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією

Про це повідомило в telegram Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроєкт «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією» №8037. По-перше, це рамковий євроінтеграційний документ, який дозволить виконати зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС. По-друге, він вкрай потрібен, щоб подбати про безпеку громадян і довкілля, особливо сьогодні, коли в країні триває війна", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, за словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, прийняття законопроєкту сприятиме побудові національної системи управління хімічними речовинами за європейським зразком та імплементації базових технічних регламентів REACH та CLP. Крім того, в Україні буде створено єдину базу небезпечних хімічних речовин.

Також стане можливим запровадити належний державний контроль у цій сфері, зокрема, ввести механізми обмежень та заборон для продукції, що містить канцерогени, мутагени, біоакумулятивні та токсичні для довкілля речовини тощо.

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