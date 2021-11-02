Рада підтримала за основу запровадження кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Законопроєкт підтримали 282 народні депутати.



"Необхідність встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, спричинена насамперед необхідністю забезпечення епідемічної безпеки як складової частини національної безпеки України в умовах протидії пандемії COVID-19", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.



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Автори законопроєкту зазначають, що потреба у криміналізації фальшування COVID-документів зумовлена великою кількістю таких правопорушень.



"В Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19. Відсутність відповідальності за такі проступки створює передумови для подальшого розвитку ситуації щодо підроблення документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19, що у свою чергу несе пряму загрозу життю та здоров'ю громадян України, оскільки COVID-19 є особливо небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та (або) стійкими розладами здоров'я, високим рівнем смертності, швидким поширенням серед населення", - зазначають автори законопроєкту.

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