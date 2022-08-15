Рада за ініціативи Порошенка звільнила від оподаткування допомогу родинам поранених і загиблих на фронті

Законопроєкт підтримали 292 народні депутати, повідомили у пресслужбі "Європейської солідарності".

Відповідна норма діяла в Податковому кодексі з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО та ООС або на користь членів сімей таких учасників, однак вона була скасована у 2022 році.

"Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками", – вважає Петро Порошенко.

"На жаль, у березні, коли приймали зміни до законодавства, скасували норму, яка діяла ще з часів АТО, – коли благодійна допомога, яка надходить родинам загиблих, не оподатковується. Тому що точно не з родин загиблих має стягувати ці податки держава", – наголосив п’ятий президент України.

Законопроект 7506-1 виправляє цю помилку не лише для родин загиблих, а й для поранених військових. В тому числі йдеться і про кошти, які поранені військові витрачають на реабілітацію, лікування та медикаменти.

15 серпня Верховна Рада України на пленарному засіданні ухвалила низку законів і постанов.

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