Рада заслухає Кабмін через загрозу напливу мігрантів з Білорусі
У п’ятницю, 19 листопада, народні депутати заслухають урядовців щодо охорони державного кордону України з Білоруссю
Про це повідомив очільник ВР Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради.
"Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Республікою Білорусь та протидію потенційній загрозі на державному кордоні України з нелегальними мігрантами", - сказав Стефанчук.
Учасники погоджувальної ради підтримали пропозицію.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби нарахували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
- Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі.
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