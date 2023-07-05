Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Радіаційний фон як біля самої атомної електростанції, так і в 30-50-кілометровій зоні відповідає нормі", - проінформував він.

За словами очільника ОВА рівень води у ставку-охолоджувачі також перебуває в нормі і тримається на позначці 16,5 метрів. Цього достатньо для охолодження п'ятого реактора.

Він нагадав, що з вересня 2022 року ректори на ЗАЕС перебувають на аварійному ремонті та зупинені. Лише один з реакторів у гарячому охолодженні. Наразі ЗАЕС живиться від резервної електромережі, крім того, на станції є аварійні дизельні генератори, які зможуть підживити реактор.

Малашко розповів, що на території області завчасно провели навчання для перевірки сил і засобів для реагування на надзвичайну ситуацію. У межах навчань населення проінформували про порядок дій у випадку евакуації. Він наголосив, що приймати йодид калію не варто, а стежити потрібно тільки за офіційними джерелами інформації.

На випадок, якщо станеться аварія і зникне зв'язок, населення інформуватиме поліція за допомогою гучномовців. Крім того, регіон забезпечений транспортом і пунктами прийому для евакуації. За потреби людей вивозитимуть на Хмельниччину та Львівщину.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що ситуація там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала з ЗАЕС.

4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном та попередив його, що РФ готує провокації на Запорізькій АЕС.