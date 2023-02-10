Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Радіолокаційно спостерігались дві ворожі ракети над територією країни НАТО, звідти вони увійшли у Чернівецьку область. Маємо такий перший випадок, коли ракети окупантів перетинають кордон з країнами НАТО", - сказав він.

Зокрема Ігнат також наголосив, що повітряні сили могли застосувати озброєння в цьому районі, могли збивати ракети, але була очевидна загроза, що уламки ракет потраплять на територію цих країн. Саме тому, ракети на тій території не збивались.