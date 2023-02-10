"Ракети РФ уперше перетнули кордон НАТО": речник Повітряних Сил Ігнат про "Калібри" над Румунією
Повітряні сили ЗСУ могли збити ворожі ракети, які увійшли у повітряний простір Румунії та Молдови, але не зробили цього через ризики для населення іноземної держави
Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.
"Радіолокаційно спостерігались дві ворожі ракети над територією країни НАТО, звідти вони увійшли у Чернівецьку область. Маємо такий перший випадок, коли ракети окупантів перетинають кордон з країнами НАТО", - сказав він.
Зокрема Ігнат також наголосив, що повітряні сили могли застосувати озброєння в цьому районі, могли збивати ракети, але була очевидна загроза, що уламки ракет потраплять на територію цих країн. Саме тому, ракети на тій території не збивались.
- Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення.
- Унаслідок атаки зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
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- Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова через інцидент із російською ракетою 10 лютого.
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