Ракетники і артилеристи ЗСУ вразили 8 районів скупчення ворогів і 2 пункти управління, авіація завдала 5 ударів
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника
Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Також зазначається, що Авіація Сил оборони протягом поточної доби, 5 грудня, завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Окрім цього, Генштаб зазначає, що у звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства.
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