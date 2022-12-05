Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Також зазначається, що Авіація Сил оборони протягом поточної доби, 5 грудня, завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Окрім цього, Генштаб зазначає, що у звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства.

Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.

Російська армія хоче захопити Бахмут Донецької області не тому, що він має стратегічне значення, а тому що в цьому є певний символізм.

5 грудня стало відомо, що командир роти бригади 112 бригади ТрО, депутат Київради, радник оборонного комітету Юрій Федоренко вважає, що Сватове буде звільнено від окупантів.

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