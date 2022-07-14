Про це повідомляє Економічна Правда.

Зазначається, що платежі уже подвоюються для тих, хто наразі отримує рахунки. Також за словами глави Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера, підвищення рахунків наразі відбувається навіть без урахування війни в Україні.

"З 2023 року клієнти повинні бути готові до того, що рахунки зростуть як мінімум утричі", - сказав він та додав, що ринкові ціни в деяких випадках зросли всемеро.

Голова мережевого агентства також зазначив, що людям потрібно буде підготуватися до цього заздалегідь.

"Це не торкнеться всіх споживачів відразу або повністю, але в якийсь момент за це доведеться заплатити. От чому зараз є сенс заощаджувати більше", - сказав Мюллер.

Він також додав, що приватні домогосподарства будуть захищені під час енергетичної кризи згідно із законодавством Німеччини та ЄС.