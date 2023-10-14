Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Разом із біженцями до Європи можуть прибути терористи ХАМАС, - голова Європейської народної партії Вебер

Разом із біженцями до Європи можуть прибути терористи ХАМАС, - голова Європейської народної партії Вебер

14 жовтня, 2023 субота
15:58
Світ Ізраїль Палестина

Очільник Ради ЄС Шарль Мішель попереджає про збільшення потоку біженців з Близького Сходу до ЄС, що може "імпортувати близькосхідний конфлікт до Євросоюзу", а голова Європейської народної партії Альфред Вебер говорить, що терористи ХАМАС можуть проникнути в ЄС разом із біженцями

Про це повідомляє газета Welt.

"Якби було більше труднощів на регіональному рівні, у нас би негайно виникли величезні труднощі на європейській землі через біженців. Це збільшило б поляризацію щодо одного з найбільш суперечливих питань у багатьох європейських країнах. Ми знаємо, як це може бути використано деякими політичними групами в ЄС для розпалювання суперечок і подальшого фрагментування ЄС. Це не той час, щоб мати нові труднощі", — сказав президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Він стверджує, що існують у країнах ЄС існують різні позиції та ставлення щодо питання міграції. Він наголосив на важливості не імпортувати близькосхідний конфлікт до Європейського Союзу.

Водночас Лідер Європейської народної партії Альфред Вебер закликає посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС, щоб запобігти в'їзду в країну потенційних терористів ХАМАСу.

ЄС закликає посилити зусилля для охоплення таких країн, як Єгипет, до якого люди тікають із сусіднього сектора Гази.

Єгипет заявив, що вже приймає мільйони біженців і не готовий прийняти ще більше людей із сектора Гази, тому Мішель запропонував збільшити міжнародну допомогу Єгипту. Він зазначив, що прийняття більшої кількості біженців "для країни з певними фінансовими та економічними проблемами" потребує допомоги зі сторони союзників, а спільна мета полягає в тому, щоб "увімкнути коридор, гуманітарний коридор".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Гази, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.

13 жовтня Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням вживати більше заходів для припинення "злочину проти людяності" Ізраїлю. А 14 жовтня МЗС Йорданії назвав заклик до евакуації з сектора Гази військовим злочином.

ЄС
Ізраїль
Палестина
біженці
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
13 жовтня, 2023 п'ятниця
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
13 жовтня, 2023 п'ятниця
Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
14 жовтня
16:03
Ексклюзив
Via Carpatia
Фестиваль Via Carpatia покликаний об'єднати українців, - в.о. міністра культури та інформаційної політики Карандєєв
16:02
Огляд
Збірна України
Україна - Північна Македонія, пенсія Ломаченка та футбольні зашквари: огляд головних спортивних новин за тиждень
16:00
Live
Михайло Мудрик та Стефан Рістовскі (ліворуч) , Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Україна - Північна Македонія 0:0: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
15:41
фейк
РосЗМІ поширюють фейк, що в Україні скасовують поняття "інвалід", щоб залучити якомога більше людей на фронт
15:35
обстрілял Херсонщини
Росіяни обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя: двох людей поранено
15:35
польща поліція
У Варшаві невідомий погрожував підірвати себе на пам'ятнику жертвам Смоленської трагедії 2010 року
15:23
Ексклюзив
сектор Газа
Експерт-міжнародник назвав причини, чому Єгипет не надав коридор для виходу цивільного населення з Гази
15:20
опалення
"Погода на нашому боці". Мер Харкова пояснив, коли включать опалення
15:11
художній музей Лувр
Лувр у Парижі зачиняється через побоювання нападів ісламістів
14:59
Чорноморський флот РФ
Ризик втратити свої кораблі, ймовірно, змусить Росію не блокувати український експорт Чорним морем, - британська розвідка
14:56
Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка
14:43
єВідновлення, зруйноване житло
єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки коштів отримали українці на ремонт пошкодженого житла
14:42
Корабель MAX EMPEROR
До портів Одеси прямує караван із трьох суден
14:14
Ексклюзив
Путін
Путін або домагається Світової війни, або його чекає доля Мілошевича, - Безсмертний
14:13
ХАМАС напав на Ізраїль
Палестинський "Ісламський джихад" отримав понад $93 млн через криптобіржу із офісом в Москві, - Wall Street Journal
13:47
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Україна за комір втягувала США й Захід назад у світову політику, до ролі лідера вільного світу, - Піонтковський
13:38
Донецька область
Росіяни планують до кінця року вийти на адмінкордони Донецької області, - очільник Авдіївської МВА
13:37
Палестина
В ООН палестинці назвали наступ ізраїльтян "злочином проти людства", а Йорданія засудила заклик до евакуації з сектора Гази
13:13
Одещина
За останні три місяці Росія знищила 300 тисяч тонн українського зерна
13:00
Інтерв’ю
Позивний "Донбас"
Позивний "Донбас": Бути снайпером на війні - полювати на ворога, вбивати на відстані до 2 км
12:56
президент Вірменії Ваагн Хачатурян
Президент Вірменії офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту
12:51
Російський дипломат Микола Кобринець
У турецькому готелі знайшли мертвим російського дипломата Кобринця, - ЗМІ
12:50
ХАМАС напав на Ізраїль
ЦАХАЛ ліквідували командира ХАМАСу, який керував нападом на прикордонні громади Ізраїлю
12:38
саміт G7 у Хіросімі
Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала майже $33 млрд від країн G7
12:18
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів, серед них є ракетоносій
12:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Тут однозначно є прямі зв'язки": ізраїльський дипломат Мільман про дотичність Кремля до атаки ХАМАС на Ізраїль
11:55
відключення електроенергії
За добу знеструмлювались споживачі у 10 областях України, без газу 6,7 тис. домогосподарств Харківщини: ситуація в енергосистемі станом на 14 жовтня
11:40
обстріл села Багатир
Росіяни атакували з РСЗВ селище Багатир на Донеччині: загинула 11-річна дитина, є поранені
11:03
Ексклюзив
окупанти
Очікуємо ще невеликого продовження: ЗСУ про наступ ворога на Авдіївку
10:55
розбита російська техніка
Сили оборони знищили 26 одиниць військової техніки окупантів на Таврійському напрямку
10:55
Екскомандира бригади ТрО у Дніпрі підозрюють у сприянні захопленню майна підприємств
Сприяв захопленню нерухомості на набережній Дніпра: екскомандиру бригади ТрО оголосили підозру
10:25
сектор Газа
Понад 400 тис. жителів Гази покинули свої домівки, - ООН
10:17
путін
ХАМАС похвалив Путіна за його позицію щодо війни в Ізраїлі
10:12
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка_1310
Окупанти мають подвійну мету щодо наступу на Авдіївку, - боєць ЗСУ
10:12
Ексклюзив
Ірина Рибінкіна
У лікарнях Донеччини буває до двохсот пацієнтів за добу, – Ірина Рибінкіна
09:26
ЄС - Китай
ЄС відправить представника на переговори щодо "невирішених питань" до Китаю, - Bloomberg
09:17
Ексклюзив
Олена з позивним Мара
"На нулі страху нема, а є велика відповідальність за побратимів". Пам'яті Олени з позивним Мара
09:13
напад з ножем
У Китаї іноземець напав з ножем на співробітника посольства Ізраїлю
09:01
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Армія Ізраїлю ліквідувала керівника військово-повітряних сил ХАМАС
08:57
Болгарія
Болгарія ввела податок на транзит російського газу через свою територію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV