Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску "Північного потоку-2"

Про це йдеться на сайті парламенту.



"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову і введення в експлуатацію газопроводу Північний потік-2 і, в разі необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних і фізичних осіб, залучених до будівництва", - йдеться в його відкритому листі.



Разумков також закликав Конгрес утриматися від затвердження будь-яких угод, які "будуть погрожувати енергетичній безпеці Європи і становити загрозу національним інтересам України і США".

Він назвав Північний потік-2 геополітичним проєктом, який має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Росії.

"Він значно звужує шляхи диверсифікації поставок енергії європейським споживачам. Північний потік-2 йде врозріз з вимогами Третього енергетичного пакета ЄС і посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", - додав спікер.



За його словами, "Північний потік – 2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу. Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав.

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