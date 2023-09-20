"Реал" у компенсований час дотиснув "Уніон" у Лізі чемпіонів
У середу, 20 вересня, мадридський "Реал" переміг берлінський "Уніон" у 1-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Реал" розпочав виступ у Лізі чемпіонів домашнім матчем проти "Уніона" та ледве не втратив очки. Перемогу мадридцям у компенсований час приніс Джуд Беллінгем.
"Реал" переміг "Уніон" з рахунком 1:0, набрав 3 очка та захопив лідерство у групі C. Там також виступають італійський "Наполі" та португальська "Брага", які свій матч розпочнуть о 22:00.
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін всю гру просидів у запасі.
Як "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів
У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився у Гамбурзі португальському "Порту" з рахунком 1:3. У іншому матчі групи H, в якій вступають чемпіони України, іспанська "Барселона" розгромила бельгійський "Антверпен" - 5:0.
Ліга чемпіонів
1-й тур
Група C
20 вересня
"Реал" (Іспанія) - "Уніон" (Німеччина) 1:0
Гол: Беллінгем, 90+4
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