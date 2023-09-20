"Реал" у компенсований час дотиснув "Уніон" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Реал" розпочав виступ у Лізі чемпіонів домашнім матчем проти "Уніона" та ледве не втратив очки. Перемогу мадридцям у компенсований час приніс Джуд Беллінгем.

"Реал" переміг "Уніон" з рахунком 1:0, набрав 3 очка та захопив лідерство у групі C. Там також виступають італійський "Наполі" та португальська "Брага", які свій матч розпочнуть о 22:00.

Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін всю гру просидів у запасі.

Як "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився у Гамбурзі португальському "Порту" з рахунком 1:3. У іншому матчі групи H, в якій вступають чемпіони України, іспанська "Барселона" розгромила бельгійський "Антверпен" - 5:0.

Ліга чемпіонів

1-й тур

Група C

20 вересня

"Реал" (Іспанія) - "Уніон" (Німеччина) 1:0

Гол: Беллінгем, 90+4