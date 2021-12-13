"Реалізують себе через хамське ставлення": політолог Таран прокоментував поведінку команди Зеленського

Про це він заявив у ефірі "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Якщо згадати останні 2,5 роки, то у нас кожен місяць відбувались подібні скандали (серед "Слуг народу" та чиновників влади Зеленського, - ред.) через хамську поведінку, негідне ставлення до колег, жінок. Люди себе ведуть атипово, дуже нахабно і як в князі потрапили і ведуть себе з нами, як з холопами чи нижньою кастою", - вважає Таран.



На його думку, це люди, які абсолютно не мають ніякого морального імперативу чи етики.



"Вони просто прибігли до влади і максимально себе реалізують хамським ставленням. І тут ми доходимо до головного. Обирають (до влади, - ред) того, хто був найближчий, найрідніший і не дивляться ні на професійне ставлення, ні на якість. Ви кажете, що кріт на Банковій. Сьогодні в мережі сміються - там не кріт, а кротиха і, можливо, цілий кротячий виводок, який сидить і зливає всю цю інформацію. Від СБУ чекати дій, від друга Баканова?", - підсумував він.





Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".