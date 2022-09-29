Про це повідомляє Медуза.

Глава російського регіону Сергій Меліков розкритикував чиновників після того, як Дербентом почали їздити авто рятувальників, які через гучномовці закликали "всіх громадян чоловічої статі терміново з'явитися у військовий комісаріат" з паспортами та військовими квитками. В адміністрації Дербента сказали, що оповіщення організували "на прохання військкомату через машини управління ЦО і НС".

"Як може військком Дербента зі схожим текстом відправляти людей? - запитав Меліков. - "Всім громадянам чоловічої статі міста Дербента". Ви мені скажіть, що це, ****, за ідіоти!... Ви що, дебіли, ***? Хто їх уповноважив їздити містом?", - вилаявся глава Дагестану.