Реально обоср***сь. Глава Дагестану вилаяв військкомів, які через гучномовець кликали усіх чоловіків до призовних комісій
Військкоми міста Дербент у Дагестані заявили, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста
Про це повідомляє Медуза.
Глава російського регіону Сергій Меліков розкритикував чиновників після того, як Дербентом почали їздити авто рятувальників, які через гучномовці закликали "всіх громадян чоловічої статі терміново з'явитися у військовий комісаріат" з паспортами та військовими квитками. В адміністрації Дербента сказали, що оповіщення організували "на прохання військкомату через машини управління ЦО і НС".
"Як може військком Дербента зі схожим текстом відправляти людей? - запитав Меліков. - "Всім громадянам чоловічої статі міста Дербента". Ви мені скажіть, що це, ****, за ідіоти!... Ви що, дебіли, ***? Хто їх уповноважив їздити містом?", - вилаявся глава Дагестану.
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