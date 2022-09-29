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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Реально обоср***сь. Глава Дагестану вилаяв військкомів, які через гучномовець кликали усіх чоловіків до призовних комісій

Реально обоср***сь. Глава Дагестану вилаяв військкомів, які через гучномовець кликали усіх чоловіків до призовних комісій

29 вересня, 2022 четвер
22:40
війна з Росією Сергій Меліков

Військкоми міста Дербент у Дагестані заявили, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста

Про це повідомляє Медуза.

Глава російського регіону Сергій Меліков розкритикував чиновників після того, як Дербентом почали їздити авто рятувальників, які через гучномовці закликали "всіх громадян чоловічої статі терміново з'явитися у військовий комісаріат" з паспортами та військовими квитками. В адміністрації Дербента сказали, що оповіщення організували "на прохання військкомату через машини управління ЦО і НС".

"Як може військком Дербента зі схожим текстом відправляти людей? - запитав Меліков. - "Всім громадянам чоловічої статі міста Дербента". Ви мені скажіть, що це, ****, за ідіоти!... Ви що, дебіли, ***? Хто їх уповноважив їздити містом?", - вилаявся глава Дагестану.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні. Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.
  • 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам. 
  • 26 вересня на протестах в Дагестані мітингарі готували коктейлі Молотова, палили покришки та портрети Путіна.

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Росія
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