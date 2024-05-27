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ТОП-5 простих, швидких, корисних і смачних канапе
Красиві та смачні закуски на шпажках із сиром, рибою, креветками, беконом, ковбасою, овочами та фруктами. Канапе на будь-який смак
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Канапе з червоною рибою, авокадо та огірком
Інгредієнти для канапе:
- 5 скибочок чорного хліба
- 1 авокадо
- 1 чайна ложка лимонного соку
- сіль за смаком
- 250 г філе слабосоленої червоної риби (форель, сьомга, горбуша)
- 1 довгий огірок
- 20 оливок
Фото: Freepik
Приготування канапе:
- Відокремте у хліба скоринки і розріжте м'якоть на чотири однакові частини
- Розімніть м'якоть авокадо вилкою, додайте лимонний сік і сіль і перемішайте
- Наріжте рибу невеликими шматочками за розміром скибочок хліба, а огірок - уздовж тонкими пластинками за допомогою овочечистки
- Намастіть хліб пастою з авокадо та покладіть зверху рибу
- На кожну шпажку наколи на огірковій платівці
- Зверху помістіть оливки та вставте шпажки у хліб з авокадо та рибою.
Канапе з чорносливом та беконом
Інгредієнти для канапе:
- 8 чорносливів
- 4 довгі смужки бекону
- 2 скибочки чорного хліба
- 80 г сиру з блакитною пліснявою
Фото: freepik
Приготування канапе:
- Якщо жорсткий чорнослив, замочіть його в гарячій воді на кілька хвилин і просушіть паперовим рушником
- Розріжте смужки бекону навпіл і оберніть сухофрукти
- Закріпіть шпажками та викладіть на сковороду. Поставте духовку в розігріту до 200 °C на 10–15 хвилин, щоб бекон підрум'янився
- Відріжте у хліба скоринки і розділіть кожну скибочку на чотири частини
- Викладіть їх у сковороду, де запікався бекон
- Там залишиться жир із-під м'яса. Обсмажте на ньому хліб з обох боків
- Наріжте сир кубиками
- На злегка остиглий хліб викладіть бекон із чорносливом
- Зверху помістіть сир і проткніть канапе шпажками.
Канапе з плавленим сиром та мармеладом
Інгредієнти для канапе:
- 2 скибочки лимона
- 4 шматочки лимонного чи апельсинового мармеладу
- 8 трикутників плавленого сиру
- 8 оливок
Фото: freepik
Приготування канапе:
- Кружки лимона розріжте на четвертинки
- Мармелад розріжте навпіл, щоб вийшли невеликі кубики
- На трикутники сиру викладіть мармелад та лимон
- Зверху поставте оливки та проткніть канапе шпажками.
Канапе з крабовими паличками, яйцями та сиром: простий рецепт
Інгредієнти для канапе:
- 3 яйця
- 70 г сиру
- 1–2 зубчики часнику
- 1 столова ложка майонезу
- 3 крабові палички
- 50 г кокосової стружки
Фото: azerbaijan_stockers на Freepik
Приготування канапе
- Зваріть яйця круто, остудіть та очистьте
- Натріть їх і сир на дрібній тертці
- Додайте подрібнений часник і майонез і добре перемішайте
- Розріжте кожну крабову паличку на шість шматочків
- Обліпіть кожен із них сирно-яєчною сумішшю і обваляйте в стружці
- Вставте в кульки шпажки.
Канапе з червоною рибою, сиром та перепелиними яйцями
Інгредієнти для канапе:
- 8 перепелиних яєць
- 2 скибочки чорного хліба
- 80 г філе слабосоленої червоної риби (форель, сьомга, горбуша)
- 70 г сирного сиру
- кілька гілочок кропу
Фото: azerbaijan_stockers на Freepik
Приготування канапе:
- Покладіть яйця в киплячу воду на 6-7 хвилин, потім остудіть і очистіть
- Відріжте у хліба скоринки і розділіть кожну скибочку на чотири частини
- Викладіть їх на деко і поставте на кілька хвилин у розігріту до 200 ° C духовку
- Розріжте філе на вісім шматочків за розміром хліба
- Змішайте сир та рубаний кріп
- Викладіть на хліб рибу, зверху помістіть сир, поставте яйце і проткніть канапе шпажками.
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