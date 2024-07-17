Легкі та освіжаючі поєднання: рецепти цікавих салатів з фетою
Салат з фетою - це універсальна страва, яка підходить для будь-якої пори року. Легка та поживна фета додає салатам неповторного смаку та аромату
Легкі салати з фетою — це не лише корисний, але й смачний вибір для тих, хто прагне урізноманітнити своє меню. Фета - це традиційний грецький сир, що додає салатам особливого смаку і текстури, гармонійно поєднуючись з різноманітними овочами, зеленню та заправками.
У цій статті Еспресо поділиться кількома рецептами легких салатів з фетою, які можна швидко приготувати вдома. Вони ідеально підходять як для обіду, так і для вечері, забезпечуючи організм необхідними вітамінами та мінералами.
Салат з буряком і фетою
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт.
- фета – 100 г
- зелень (кріп, петрушка) – пучок
- оливкова олія – 3 ст. л.
- гарбузове насіння - 3 ст. л.
- бальзамічний оцет та сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Поставте каструлю з водою на вогонь та відваріть буряк до готовності. Цей процес може зайняти у вас приблизно 50-80 хвилин.
- Дайте буряку охолонути, а потім наріжте його кубиком. Сир також наріжте невеликими шматочками.
- Зелень промийте та подрібніть.
- Змішайте буряк, сир, зелень, гарбузове насіння у салатниці. Додайте оливкову олію та сіль, все ще раз перемішайте, а потім полийте салат бальзамічним оцтом. Готово!
Фото: thefeedfeed.com
Салат з фетою і листям салату
Інгредієнти:
- фета – 200 г
- огірки – 2 шт.
- консервована кукурудза – 1 банка
- варені яйця – 4 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- листя салату – 100 г
Покроковий рецепт приготування:
- Відваріть заздалегідь яйця круто, потім перекладіть їх в холодну воду та очистіть від шкаралупи.
- Промийте під проточною водою зелень та овочі.
- Огірки, фету та яйця наріжте кубиком, а зелень – довільними шматочками. Все перекладіть у салатницю.
- Додайте до салату консервовану кукурудзу та майонез. Все ретельно перемішайте і можна куштувати!
Салат з тунцем і фетою
Інгредієнти:
- фета – 100 г
- огірки – 2 шт.
- консервований тунець в розсолі – 160 г
- листя салату – 70 г
- червона цибуля – 0.5 шт.
- помідори чері – 10 шт.
- оливки – 10 шт.
- лимонний сік – 1 ст. л.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сушений орегано - 0.5 ч. л.
- сіль та чорний мелений перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Промийте під проточною водою зелень та овочі, а цибулю очистіть від лушпиння.
- Наріжте огірки та фету кубиком, цибулю – тонкими півкільцями, а чері та оливки – розріжте навпіл.
- На плоску посудину викладіть листя салату або мікс салатів, зверху додайте огірки, помідори, тунець шматочками, червону цибулю, оливки та фету.
- Для приготування заправки просто змішайте в окремій посудині лимонний сік, оливкову олію, орегано, сіль та чорний мелений перець.
- Перед подачею на стіл, додайте заправку для салату. Смачного!
Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
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