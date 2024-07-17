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Легкі та освіжаючі поєднання: рецепти цікавих салатів з фетою

17 липня, 2024 середа
12:50
рецепти Салат з фетою

Салат з фетою - це універсальна страва, яка підходить для будь-якої пори року. Легка та поживна фета додає салатам неповторного смаку та аромату

Зміст

Легкі салати з фетою — це не лише корисний, але й смачний вибір для тих, хто прагне урізноманітнити своє меню. Фета - це традиційний грецький сир, що додає салатам особливого смаку і текстури, гармонійно поєднуючись з різноманітними овочами, зеленню та заправками.

У цій статті Еспресо поділиться кількома рецептами легких салатів з фетою, які можна швидко приготувати вдома. Вони ідеально підходять як для обіду, так і для вечері, забезпечуючи організм необхідними вітамінами та мінералами.

Салат з буряком і фетою

Інгредієнти:

  • буряк – 1 шт.
  • фета – 100 г
  • зелень (кріп, петрушка) – пучок
  • оливкова олія – 3 ст. л.
  • гарбузове насіння - 3 ст. л.
  • бальзамічний оцет та сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Поставте каструлю з водою на вогонь та відваріть буряк до готовності. Цей процес може зайняти у вас приблизно 50-80 хвилин.
  2. Дайте буряку охолонути, а потім наріжте його кубиком. Сир також наріжте невеликими шматочками.
  3. Зелень промийте та подрібніть.
  4. Змішайте буряк, сир, зелень, гарбузове насіння у салатниці. Додайте оливкову олію та сіль, все ще раз перемішайте, а потім полийте салат бальзамічним оцтом. Готово!

Фото: thefeedfeed.com

Салат з фетою і листям салату

Інгредієнти:

  • фета – 200 г
  • огірки – 2 шт.
  • консервована кукурудза – 1 банка
  • варені яйця – 4 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • листя салату – 100 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відваріть заздалегідь яйця круто, потім перекладіть їх в холодну воду та очистіть від шкаралупи.
  2. Промийте під проточною водою зелень та овочі.
  3. Огірки, фету та яйця наріжте кубиком, а зелень – довільними шматочками. Все перекладіть у салатницю.
  4. Додайте до салату консервовану кукурудзу та майонез. Все ретельно перемішайте і можна куштувати!

Салат з тунцем і фетою

Інгредієнти:

  • фета – 100 г
  • огірки – 2 шт.
  • консервований тунець в розсолі – 160 г
  • листя салату – 70 г
  • червона цибуля – 0.5 шт.
  • помідори чері – 10 шт.
  • оливки – 10 шт.
  • лимонний сік – 1 ст. л.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • сушений орегано - 0.5 ч. л.
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте під проточною водою зелень та овочі, а цибулю очистіть від лушпиння.
  2. Наріжте огірки та фету кубиком, цибулю – тонкими півкільцями, а чері та оливки – розріжте навпіл.
  3. На плоску посудину викладіть листя салату або мікс салатів, зверху додайте огірки, помідори, тунець шматочками, червону цибулю, оливки та фету.
  4. Для приготування заправки просто змішайте в окремій посудині лимонний сік, оливкову олію, орегано, сіль та чорний мелений перець.
  5. Перед подачею на стіл, додайте заправку для салату. Смачного!

Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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