Легкі та освіжаючі поєднання: рецепти цікавих салатів з фетою

Легкі салати з фетою — це не лише корисний, але й смачний вибір для тих, хто прагне урізноманітнити своє меню. Фета - це традиційний грецький сир, що додає салатам особливого смаку і текстури, гармонійно поєднуючись з різноманітними овочами, зеленню та заправками.

У цій статті Еспресо поділиться кількома рецептами легких салатів з фетою, які можна швидко приготувати вдома. Вони ідеально підходять як для обіду, так і для вечері, забезпечуючи організм необхідними вітамінами та мінералами.

Салат з буряком і фетою

Інгредієнти:

буряк – 1 шт.

фета – 100 г

зелень (кріп, петрушка) – пучок

оливкова олія – 3 ст. л.

гарбузове насіння - 3 ст. л.

бальзамічний оцет та сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Поставте каструлю з водою на вогонь та відваріть буряк до готовності. Цей процес може зайняти у вас приблизно 50-80 хвилин. Дайте буряку охолонути, а потім наріжте його кубиком. Сир також наріжте невеликими шматочками. Зелень промийте та подрібніть. Змішайте буряк, сир, зелень, гарбузове насіння у салатниці. Додайте оливкову олію та сіль, все ще раз перемішайте, а потім полийте салат бальзамічним оцтом. Готово!

Фото: thefeedfeed.com

Салат з фетою і листям салату

Інгредієнти:

фета – 200 г

огірки – 2 шт.

консервована кукурудза – 1 банка

варені яйця – 4 шт.

майонез – 2 ст. л.

листя салату – 100 г

Покроковий рецепт приготування:

Відваріть заздалегідь яйця круто, потім перекладіть їх в холодну воду та очистіть від шкаралупи. Промийте під проточною водою зелень та овочі. Огірки, фету та яйця наріжте кубиком, а зелень – довільними шматочками. Все перекладіть у салатницю. Додайте до салату консервовану кукурудзу та майонез. Все ретельно перемішайте і можна куштувати!

Салат з тунцем і фетою

Інгредієнти:

фета – 100 г

огірки – 2 шт.

консервований тунець в розсолі – 160 г

листя салату – 70 г

червона цибуля – 0.5 шт.

помідори чері – 10 шт.

оливки – 10 шт.

лимонний сік – 1 ст. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

сушений орегано - 0.5 ч. л.

сіль та чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Промийте під проточною водою зелень та овочі, а цибулю очистіть від лушпиння. Наріжте огірки та фету кубиком, цибулю – тонкими півкільцями, а чері та оливки – розріжте навпіл. На плоску посудину викладіть листя салату або мікс салатів, зверху додайте огірки, помідори, тунець шматочками, червону цибулю, оливки та фету. Для приготування заправки просто змішайте в окремій посудині лимонний сік, оливкову олію, орегано, сіль та чорний мелений перець. Перед подачею на стіл, додайте заправку для салату. Смачного!

Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee