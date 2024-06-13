Літня смакота та користь: топ-5 рецептів овочевих салатів
Що може бути краще, ніж легкі салати з овочів влітку? Свіжі, насичені та соковиті овочі потрібно обов'язково інтегрувати у щоденний раціон, а завдяки салатам це легко зробити
Овочеві салати - це не лише смачно, а й надзвичайно корисно. Вони можуть стати ідеальним доповненням до основних страв або самостійним легким обідом чи вечерею. Залежно від вибору інгредієнтів, легкі салати з овочів можуть забезпечити ваш організм необхідними вітамінами та мінералами, покращити травлення і навіть підвищити настрій.
Еспресо підготувало для вас п'ять цікавих та оригінальних салатів. Від класичних поєднань до незвичайних комбінацій – кожен знайде щось для себе. Ці рецепти овочевих салатів ви зможете з легкістю приготувати вдома та насолоджуватись користю.
Салат з свіжих овочів та моцарели
Інгредієнти:
- огірок (великий) – 1 шт.
- помідори чері – 6 шт.
- авокадо – 2 шт.
- червона цибуля – ½ шт.
- міні моцарела – 120-150 г
- зелень – декілька гілочок
- часник – 1 зубчик
- оливкова олія – 2 ст. л.
- лимонний сік – 1 ч. л.
- цукор – дрібка
- сушені трави (наприклад, базилік) – ¼ ч. л.
- сіль та чорний перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Спочатку варто приготувати заправку для салату. Змішайте у посудині олію, лимонний сік, сіль, цукор, чорний перець, сушені трави. Розчавіть ножем часник, додайте до суміші та все добре перемішайте.
- Овочі та зелень добре промийте. Цибулю наріжте півкільцями, огірок - кубиками, а зелень – дуже дрібно.
- Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть теж невеликими шматочками.
- Кульки міні моцарели та помідори достатньо просто розрізати навпіл.
- Перекладіть всі нарізані овочі, зелень та сир у салатницю, додайте заправку та ще трохи солі. Все добре перемішайте і салат готовий.
Фото: natashaskitchen.com
Легкий салат з овочів
Інгредієнти:
- капуста молода – 300 г
- огірок – 1 шт. (150 г)
- морква – 1 шт. (70-80 г)
- кріп або інша зелень – невеликий пучок
- оцет 6% – 1 ст. л.
- цукор - 1 ч. л.
- сіль – 0.5 ч. л.
- соняшникова олія – 2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Овочі та зелень добре промийте.
- Капусту нашаткуйте за допомогою ножа або шатківницею. Перекладіть її одразу в салатницю та трохи відіжміть руками.
- Огірки наріжте кубиком, моркву – соломкою (можна також натерти на крупній терці), а зелень – дрібно. Все перекладіть в салатницю.
- В окремій посудині змішайте оцет, сіль та цукор, потім влийте до салату.
- Останній крок – це заправити салат олією та ретельно перемішати. Готово!
Фото: YouTube/Alina FooDee
Пікантний салат з огірків та солодкого перцю
Інгредієнти:
- огірок – 350 г
- перець солодкий – 120 г
- насіння кунжуту – 1.5 ч. л.
- насіння гірчиці – 0.5 ч. л.
- лимонний сік – 1 ч. л.
- цукор – 0.5 ч. л.
- перець червоний гострий – 0.5 ч. л.
- соєвий соус – 1 ст. л.
- часник – 1 зубчик
- олія – 2 ст. л.
- петрушка
Покроковий рецепт приготування:
- Овочі та зелень добре промийте.
- Огірки наріжте соломкою та перекладіть в салатницю. Додайте одразу цукор, перець червоний гострий, соєвий соус, лимонний сік на все добре перемішайте.
- Очистіть від насіння солодкий перець та наріжте соломкою. Зелень наріжте дуже дрібно.
- Підсмажте на сухій сковороді кунжут із насінням гірчиці приблизно 1-2 хвилини. Потім додайте олію та солодкий перець, смажте ще хвилину та вимикайте плиту.
- До огірків додайте просмажений перець з кунжутом, пропущений через прес часник та зелень.
- Все добре перемішайте, дайте салату трохи охолону та насолоджуйтесь незвичним та злегка пікантним смаком.
Фото: cookingwithlei.com
Простий салат із редиски та зелені
Інгредієнти:
- редиска – 12 шт.
- зелена цибуля – 1 стебло
- сметана – 2 ст. л.
- листя салату або черемша (обов'язково домашня) – пучок
- сіль та перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Овочі та зелень добре промийте. Наріжте редиску четвертинками або слайсами, а зелену цибулю та зелень – не дуже дрібно.
- Перекладіть овочі та зелень в салатницю. Додайте ще сіль та перець.
- Заправте салат сметаною та смакуйте!
Фото: smakplus.com
Салат з молодої капусти та кукурудзи
Інгредієнти:
- капуста молода – 400 г
- плавлений сир – 1 шт.
- консервована кукурудза – ½ банки
- петрушка – невеликий пучок
- часник – 1 зубчик
- майонез – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Овочі та зелень добре промийте. Капусту нашаткуйте за допомогою ножа або шатківницею. Перекладіть її одразу в салатницю та трохи відіжміть руками.
- Наріжте дрібно зелень, а плавлений сир натріть на крупній терці. Перекладіть в салатницю.
- Додайте також в салат кукурудзу, майонез та видавіть через прес часник. Все добре перемішайте. Смачного!
Фото: odnaminyta.com
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