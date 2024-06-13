Літня смакота та користь: топ-5 рецептів овочевих салатів

Овочеві салати - це не лише смачно, а й надзвичайно корисно. Вони можуть стати ідеальним доповненням до основних страв або самостійним легким обідом чи вечерею. Залежно від вибору інгредієнтів, легкі салати з овочів можуть забезпечити ваш організм необхідними вітамінами та мінералами, покращити травлення і навіть підвищити настрій.

Еспресо підготувало для вас п'ять цікавих та оригінальних салатів. Від класичних поєднань до незвичайних комбінацій – кожен знайде щось для себе. Ці рецепти овочевих салатів ви зможете з легкістю приготувати вдома та насолоджуватись користю.

Салат з свіжих овочів та моцарели

Інгредієнти:

огірок (великий) – 1 шт.

помідори чері – 6 шт.

авокадо – 2 шт.

червона цибуля – ½ шт.

міні моцарела – 120-150 г

зелень – декілька гілочок

часник – 1 зубчик

оливкова олія – 2 ст. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

цукор – дрібка

сушені трави (наприклад, базилік) – ¼ ч. л.

сіль та чорний перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Спочатку варто приготувати заправку для салату. Змішайте у посудині олію, лимонний сік, сіль, цукор, чорний перець, сушені трави. Розчавіть ножем часник, додайте до суміші та все добре перемішайте. Овочі та зелень добре промийте. Цибулю наріжте півкільцями, огірок - кубиками, а зелень – дуже дрібно. Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть теж невеликими шматочками. Кульки міні моцарели та помідори достатньо просто розрізати навпіл. Перекладіть всі нарізані овочі, зелень та сир у салатницю, додайте заправку та ще трохи солі. Все добре перемішайте і салат готовий.

Фото: natashaskitchen.com

Легкий салат з овочів

Інгредієнти:

капуста молода – 300 г

огірок – 1 шт. (150 г)

морква – 1 шт. (70-80 г)

кріп або інша зелень – невеликий пучок

оцет 6% – 1 ст. л.

цукор - 1 ч. л.

сіль – 0.5 ч. л.

соняшникова олія – 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Овочі та зелень добре промийте. Капусту нашаткуйте за допомогою ножа або шатківницею. Перекладіть її одразу в салатницю та трохи відіжміть руками. Огірки наріжте кубиком, моркву – соломкою (можна також натерти на крупній терці), а зелень – дрібно. Все перекладіть в салатницю. В окремій посудині змішайте оцет, сіль та цукор, потім влийте до салату. Останній крок – це заправити салат олією та ретельно перемішати. Готово!

Фото: YouTube/Alina FooDee

Пікантний салат з огірків та солодкого перцю

Інгредієнти:

огірок – 350 г

перець солодкий – 120 г

насіння кунжуту – 1.5 ч. л.

насіння гірчиці – 0.5 ч. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

цукор – 0.5 ч. л.

перець червоний гострий – 0.5 ч. л.

соєвий соус – 1 ст. л.

часник – 1 зубчик

олія – 2 ст. л.

петрушка

Покроковий рецепт приготування:

Овочі та зелень добре промийте. Огірки наріжте соломкою та перекладіть в салатницю. Додайте одразу цукор, перець червоний гострий, соєвий соус, лимонний сік на все добре перемішайте. Очистіть від насіння солодкий перець та наріжте соломкою. Зелень наріжте дуже дрібно. Підсмажте на сухій сковороді кунжут із насінням гірчиці приблизно 1-2 хвилини. Потім додайте олію та солодкий перець, смажте ще хвилину та вимикайте плиту. До огірків додайте просмажений перець з кунжутом, пропущений через прес часник та зелень. Все добре перемішайте, дайте салату трохи охолону та насолоджуйтесь незвичним та злегка пікантним смаком.

Фото: cookingwithlei.com

Простий салат із редиски та зелені

Інгредієнти:

редиска – 12 шт.

зелена цибуля – 1 стебло

сметана – 2 ст. л.

листя салату або черемша (обов'язково домашня) – пучок

сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Овочі та зелень добре промийте. Наріжте редиску четвертинками або слайсами, а зелену цибулю та зелень – не дуже дрібно. Перекладіть овочі та зелень в салатницю. Додайте ще сіль та перець. Заправте салат сметаною та смакуйте!

Фото: smakplus.com

Салат з молодої капусти та кукурудзи

Інгредієнти:

капуста молода – 400 г

плавлений сир – 1 шт.

консервована кукурудза – ½ банки

петрушка – невеликий пучок

часник – 1 зубчик

майонез – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Овочі та зелень добре промийте. Капусту нашаткуйте за допомогою ножа або шатківницею. Перекладіть її одразу в салатницю та трохи відіжміть руками. Наріжте дрібно зелень, а плавлений сир натріть на крупній терці. Перекладіть в салатницю. Додайте також в салат кукурудзу, майонез та видавіть через прес часник. Все добре перемішайте. Смачного!

Фото: odnaminyta.com