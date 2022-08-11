Про це повідомив речник командування Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі БЕЛСАТ NEWS.

Як йдеться у повідомленні, у ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка було чути вибухи. Міноборони Білорусі пояснило спалахи біля аеродрому "загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

"Чи можна вірити заявам про загоряння в аеродромі Зябровка? Ну а який у нас є вибір? Ми мусимо вірити цим заявам і розраховувати на підтримку білоруського руху партизанів. Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним силам України. І ми лише дякуємо братському білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів і вигнати їх з нашої землі. І з вашою, зокрема, теж", - сказав Юрій Ігнат.

6 лютого гомельське видання "Флагшток" розповіло, що на покинутій військовій базі стратегічної авіації СРСР біля села Зябровка, що на околиці міста Гомеля (Білорусь), накопичується військова техніка та жива сила. Тоді, згідно з офіційними планами, використання цього об'єкта ані російськими, ані білоруськими військовими в рамках навчань "Союзна рішучість-2022" не згадувалося.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь передала аеродром Зябровка під повний контроль РФ.

У ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи.

Міноборони Білорусі пояснило спалахи в районі аеродрому Зябровка, про які писали ЗМІ, "загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

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"Ми мусимо вірити офіційним заявам про загоряння на аеродромі Зябровка і розраховувати на підтримку білоруських партизнів", - Юрій Ігнат