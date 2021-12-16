Регулятор ЄС схвалив екстрене використання таблеток від COVID-19 компанії Pfizer

Про це повідомляє Reuters.



Країни ЄС зможуть використовувати пігулки "Паксловід" на ранньому етапі після встановлення діагнозу.

Пацієнтам із ризиком розвитку тяжких форм інфекції радять починати п'ятиденний курс після встановлення діагнозу або впродовж 5 днів з моменту появи симптомів.



Читайте також: Данія стала першою країною ЄС, яка схвалила пігулки від COVID-19



Дані продемонстрували, що таблетки Pfizer були ефективні майже на 90% у запобіганні госпіталізаціям і смертям для пацієнтів з високим ризиком, а нещодавні лабораторні дані показують, що препарат зберігає свою ефективність проти штаму "Омікрон".

Нагадаємо, у листопаді Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck.