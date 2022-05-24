Про це повідомило Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.

На танкерах у морі застрягло 62 млн барелів російської нафти, що скаладає наразі 15% від її загальної кількості, зазначають аналітики. Це рекордний обсяг.

Імпорт російської нафти до США заборонений через санкції, пов'язані з війною Росії проти України. Покупці російського чорного золота в інших країнах відмовляються від нього, остерігаючись майбутніх санкцій, оскільки Єврокомісія обговорює введення ембарго на нафту з Росії, пояснює Vortexa.

Нині на суднах морях перебуває втричі більше російської сирої нафти марки Urals, ніж в середньому було до війни.

"Російська нафта в морі продовжує накопичуватися", – зазначає експерт з енергетичних питань Клей Сейгл.

Трейдери пояснюють: частина накопиченої на суднах нафти може очікувати своїх нерозкритих покупців, але однозначним є те, що інша частина – це непроданий вантаж.