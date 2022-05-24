Рекордні 62 млн барелів російської нафти застрягли на танкерах у морі через відмову покупців від неї, - Reuters
Рекордна кількість нафти з Росії залишається на танкерах у морі, бо її нікуди розвантажити – трейдери не можуть знайти покупців
Про це повідомило Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.
На танкерах у морі застрягло 62 млн барелів російської нафти, що скаладає наразі 15% від її загальної кількості, зазначають аналітики. Це рекордний обсяг.
Імпорт російської нафти до США заборонений через санкції, пов'язані з війною Росії проти України. Покупці російського чорного золота в інших країнах відмовляються від нього, остерігаючись майбутніх санкцій, оскільки Єврокомісія обговорює введення ембарго на нафту з Росії, пояснює Vortexa.
Нині на суднах морях перебуває втричі більше російської сирої нафти марки Urals, ніж в середньому було до війни.
"Російська нафта в морі продовжує накопичуватися", – зазначає експерт з енергетичних питань Клей Сейгл.
Трейдери пояснюють: частина накопиченої на суднах нафти може очікувати своїх нерозкритих покупців, але однозначним є те, що інша частина – це непроданий вантаж.
- Нагадаємо, Китай наростив на 20% обсяги імпорту російської нафти з Далекого Сходу.
- Німеччина вважає цілком досяжним запровадження ембарго на постачання нафти з Росії.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
- Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.
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