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Резиденцію прем’єр-міністра Канади в Оттаві закрили на ремонт, який триватиме кілька років

18 листопада, 2022 п'ятниця
08:12
Світ

Офіційну резиденцію прем’єр-міністра Канади в Оттаві закрили на ремонт. Він триватиме кілька років

Про це інформує Національна капітальна комісія.

"Цього тижня NCC розпочав процес закриття 24 Sussex Drive, офіційної резиденції прем’єр-міністра Канади", - пише відомство.

Йдеться про штаб на Сассекс-драйв, 24.

Повідомляється, що працівників резиденції переміщуються в головну будівлю до очищення та інших пов’язаних робіт. 

"Протягом наступних тижнів доступ до резиденції буде закрито, щоб забезпечити легший доступ для належного планування цієї роботи, яка включатиме зменшення викидів визначених речовин, таких як азбест, а також видалення застарілих механічних, опалювальних та електричних систем", - пише пресслужба. 

Також комісія оголосить тендер на виконання робіт - їх планують розпочати на весні 2023 року.

"Сьогодні, коли матеріали та системи постійно старіють і погіршуються, необхідно вживати більш важливих заходів для пом’якшення проблем, що викликають велике занепокоєння, таких як потенційна небезпека пожежі, пошкодження водою та проблеми з якістю повітря. Щоб запобігти матеріалізації цих проблем і забезпечити цілісність цього важливого засекреченого об’єкта культурної спадщини, необхідні переміщення працівників і закриття об’єкта", - наголосили у відомстві.

Відомо, що про незадовільний технічний стан резиденції прем’єра Канади відомо давно, але через значну політизацію, ніхто не хотів брати на себе відповідальність за ремонт коштом платників податків.

На ремонт резиденції необхідно близько $30 млн.  

  • 28 жовтня прем’єр-міністр Канади оголосив про початок випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією. Строк облігацій становитиме п’ять років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йдуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.
  • 10 листопада стало відомо, що канадське містечко Піктон зібрало понад $70 тис. на відбудову школи на Київщині.
  • 14 листопада Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів ($400 млн США).
  • Канада під час сьомої зустрічі Контактної групи з оборони України "Рамштайн" розкрила деталі нового траншу допомоги для України на близько 34 млн доларів. 
  • 16 листопада Канада запровадила санкції проти іранських посадовців, установ та виробники дронів-камікадзе через порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки. 

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