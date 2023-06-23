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Аналітика

РФ буде насичувати фронт на Луганщині, в Криму починається сценарій правобережжя Херсонщини: воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
23 червня, 2023 п'ятниця
21:25
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Ворог надалі буде насичувати ділянку фронту Куп’янськ - Сватове - Кремінна силою, щоб домогтися перекидання сюди українських військових з інших напрямків

Луганщина: ситуація є динамічною і складною

Луганський напрямок є важливим і складним. Генерал Сирський у інтерв’ю The Guardian сказав, що ворог перекинув частину сил саме сюди - на напрямок Куп’янськ - Сватове - Кремінна, аби ускладнити ситуацію і перехопити ініціативу. Він говорить про те, що росіянам ініціативу перехопити не вдається, але ситуація є складною. Було повідомлення від Генштабу, що станом на ранок 23 червня ЗСУ зупинили наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що впродовж доби Сили оборони вели наступальні дії на напрямку Білогорівка - Діброва, мали частковий успіх та закріпляються на досягнутих рубежах. 

Ця лінія фронту залишається без змін безпосередньо на самій карті, але вона є динамічною і складною. У росіян діє угруповання "Захід", яке достатньо насичене силами і технікою. Воно постачається через Валуйки (РФ) і має можливості реагувати достатньо швидко на зміни на лінії фронту.  Я думаю, що ця ділянка фронту буде під увагою Генштабу ЗСУ. Ворог надалі буде насичувати цю ділянку силою, щоб домогтися перекидання сюди українських військ - можливо, з Бахмуту або з інших ділянок фронту.

Луганщина. Карта. 23/06/23

Інтенсивність боїв у Бахмуті зменшилась

Для росіян Бахмут - сакральне місто. Втративши там 100 тис. вояків загиблими і пораненими, відступити від міста - це розписатися у своїй повній безпорадності. Зараз динаміка у Бахмуті дещо зменшилась. Речник командування "Схід" Череватий сказав, що інтенсивність бойових дій та атак окупантів зменшилась, але там відбувається ротація. Туди заходять десантники. Зараз наше командування, яке там діє говорить, що готуємось до активних бойових дій і головні зусилля спрямовані на те, щоб знищити броньовану техніку противника. Активно працює артилерія. В зоні Кліщіївки і далі повільний поступ відбувається.

Бахмут. Карта. 23/06/23

Південь: етап бойових дій у такому форматі триватиме кілька місяців, у ЗСУ є успіхи

Показники знищення російської артилерії унікальні і говорять про те, що ЗСУ знімають головну загрозу на сьогодні. Сирський у інтерв’ю якраз деталізував ситуацію на східному напрямку - як проводяться наступальні дії і як він це оцінює. Сказане Сирським є відповіддю на публікацію CNN з посиланням на західних посадовців про те, що ранні етапи українського контрнаступу не виправдали очікувань і що контрнаступ має менший успіх, ніж очікувалося. Ця розмова Сирського є певною реакцією на цю дивну публікацію. Він каже, що всі хочуть великої перемоги одразу і миттєво. За його словами, має бути готовність, що це займе певний час, процес є складним. З обох боків зосереджена велика кількість сил, техніки та інженерних перешкод. Генерал каже, що ми не повинні недооцінювати ворога, бо він передбачає найнебезпечніші напрямки наших пересувань та додатково посилює там оборону. Сирський також сказав, що наші основні сили ще не задіяні і ми промацуємо слабкі місця в обороні росіян. За його словами, Сили оборони знайдуть ділянку, де буде здійснений пролом та будуть використані основні сили. 

Запоріжжя. Карта. 23/06/23

Як це позначається на практиці? Зараз бойові дії по всьому півдні тривають в зоні оборони перед основною лінією оборони противника. Продовжується етап виманювання резервів. Тільки вони рухаються та перекидаються - їх підтримує артилерія противника і починається етап контрбатарейної боротьби. За місяць знищено 553 артустановки - таких показників раніше не було ніколи. Що це означає? Ці резерви росіян через певний час стають беззахисними перед нашою артилерією. Сьогодні заступник Буданова генерал Скібіцький сказав, що етап бойових дій у такому форматі ще триватиме 2-3 місяці. Потім Україна буде дивитися, яким чином РФ далі реагуватиме і це буде ще однією корекцією для українських сил щодо наступу. 

Вугледар. Карта. 23/06/23

Сьогодні Генштаб сказав про те, що при веденні наступальної операції є частковий успіх на Маріупольському та Бердянському напрямку. Це Новоданилівка - Роботине, напрямок на Токмак від Оріхового. Другий напрямок від Пологів: Нова Токмачка - Новофедорівка.  На цих напрямках є успіхи та закріплення. Також тривають бойові дії за П’ятихатками, де наші війська намагаються просунутися в бік Жереб’янки і розвинути наступ на Василівку. Це відкриє можливість рухатись на захід у бік Енергодару і, власне, у бік самого Мелітополя.

Снаряди для українських САУ, касетні боєприпаси від США

У нас є САУ "Піон" з калібром у 203 мм. Дальність стрільби - 47 км. Це найпотужніша артилерійська система з такою дальністю. У нас є заряди, але не було снарядів. США передають нам 8-дюймові снаряди, які підходять під цей калібр. Можна використовувати американські снаряди для стрільби з нашого "Піона". Вони є достатньо ефективними для прориву фортифікаційних споруд противника.

Помічниця міністра оборони США виступала у Конгресі щодо постачань певних озброєнь Україні - її питали про касетні боєприпаси. Вона сказала, що це дійсно гарний спосіб для боротьби з противником, особливо коли він перебуває у траншеях та окопах. Так треба 10-20 боєприпасів, а так вистрілюєш один касетний боєприпас і він має більшу ефективність. Це логічне рішення, аби долати лінію оборони противника. Запас таких боєприпасів у США - близько 3 млн. На три місяці активних бойових дій - це доречне рішення для посилення української армії.

У Криму починає реалізовуватися сценарій правого берега Дніпра на Херсонщині, резервна армія Шойгу, нові дрони на фронті

Угруповання російських військ на півдні живиться через Крим і територію РФ. Десь 70% постачається сухопутнім шляхом, а відсотків 30 всього логістичного забезпечення реалізується через півострів. Зараз починає повторюватися сценарій, коли ворога витискали з правого берега Херсону, де перебивалися мости. У росіян буде можливість на першому етапі якимось чином мінімізувати втрати, але інтенсивність дій ЗСУ системна. Постачання будь-чого з Криму буде обмежене. Це створить передумови, щоб потенціал російського угруповання зменшувався щомісяця. 

Крим. Карта. 23/06/23

Шойгу говорить про створення резервної армії. Думаю, йдеться про 5 полків (2 тис.) та 1 корпус (30 тис.). Це 40 тис. особового складу. Насправді ще треба розбиратися - такі декоративні заяви з боку РФ лунали і раніше. Це все треба забезпечувати технікою, проводити навчання. На практиці "мобікі" без техніки вирушають на фронт. Наразі немає передумов, щоб РФ створювала ці резервні армії. Не виключено, що Росія може зробити висновки з такої ситуації і провести додаткову мобілізацію, яку Путін не хоче оголошувати. Такі дискретні варіанти поповнення особового складу будуть реалізуватися. 

Вчора з’явились відео, де росіяни розглядають Switchblade 600. Раніше Україна використовувала Switchblade 300, який мав маленьку, потужну бойову частину з розміром у звичайну гранату. Тут починається використання боєприпасу з дальністю дії до 40 кілометрів, тривалістю польоту до 40 хвилин. Там бойова частина може пробивати танки та будь-які броньовані споруди. Показово, що цей баражуючий боєприпас починає використовуватися - він раніше ще виготовлявся.

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