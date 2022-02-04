РФ доставила до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400
Російська система протиповітряної оборони (ППО) дальньої дії С-400 "Тріумф" прибула дл Білорусі
Про це заявили в Міноборони РФ.
"Дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу прибув на полігон у Брестській області Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що розрахунки маскують стартові позиції, командні пункти, обслуговування техніки для підготовки до бойового чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії.
- Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.
- Представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.
- Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.
- РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України.
- Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.
- Війська Білорусі й РФ розпочали спільні навчання.
- РФ відправила до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф".
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