РФ доставила до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400

Про це заявили в Міноборони РФ.



"Дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу прибув на полігон у Брестській області Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні.



У міністерстві додали, що розрахунки маскують стартові позиції, командні пункти, обслуговування техніки для підготовки до бойового чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.

Представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.

Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.

РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України.

Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.

Війська Білорусі й РФ розпочали спільні навчання.

РФ відправила до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

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