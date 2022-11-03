РФ має зброю для одного - двох років такої ж інтенсивної війни. Поки є жива сила, до ядерного озброєння не дійде, - Згурець
Росія розраховує воювати проти України щонайменше до 2023 року, але ядерне озброєння застосує хіба що як останній аргумент
Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у етері Еспресо.
"Нам треба бути достатньо обережними. Рік - два РФ матиме запаси зброї для підтримки бойових дій із такою інтенсивністю, як зараз. Єдине вразливе місце - я думаю, насамперед високоточні засоби ураження й артилерійські боєприпаси. Високоточні ракети виготовляти буде майже неможливо, а щодо артилерії, то закупівля боєприпасів у Північної Кореї має продовження", - зауважив він.
Сергій Згурець додав, що в Пентагоні та Держдепі не бачать зміни в російських підходах до пересування боєприпасів. За оцінками закордонних фахівців, РФ робитиме ставку на довготривалу війну - щонайменше до 2023 року.
Сергій Згурець зазначив, що мобілізація підтверджує те, що росіяни розраховують на бойові дії з використанням значної кількості гарматного м'яса. Так, у РФ мобілізували близько 300 тис. чоловіків, із яких 80 тис. - кинули на поповнення втрат. Із 1 листопада розпочався призов, який дасть змогу добрати ще 120 тис. окупантів.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express вважає, що приблизно 2023 року РФ матиме змогу для ще однієї хвилі наступальних дій.
"Буде акцент на лобових штурмових атаках із використанням живої сили. І до ядерної зброї дійде хіба що на останньому аргументі. Поки є жива сила, до ядерної зброї не дійде", - наголосив Сергій Згурець.
- 21 жовтня в РФ оголосили про проведення часткової мобілізації.
- У середині жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.
- 28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.
- Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.
- 2 листопада офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що військове керівництво Росії мобілізованих зеків посилає на вірну смерть, кидаючи їх на розвідку боєм.
- Український військовий Віктор Трегубов зазначив, що РФ відправляє до України свіжомобілізованих окупантів, щоб ЗСУ не пройшли, а потім буде їх замінювати, щоб не перевантажувати себе логістикою.
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