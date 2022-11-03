Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у етері Еспресо.

"Нам треба бути достатньо обережними. Рік - два РФ матиме запаси зброї для підтримки бойових дій із такою інтенсивністю, як зараз. Єдине вразливе місце - я думаю, насамперед високоточні засоби ураження й артилерійські боєприпаси. Високоточні ракети виготовляти буде майже неможливо, а щодо артилерії, то закупівля боєприпасів у Північної Кореї має продовження", - зауважив він.

Сергій Згурець додав, що в Пентагоні та Держдепі не бачать зміни в російських підходах до пересування боєприпасів. За оцінками закордонних фахівців, РФ робитиме ставку на довготривалу війну - щонайменше до 2023 року.

Сергій Згурець зазначив, що мобілізація підтверджує те, що росіяни розраховують на бойові дії з використанням значної кількості гарматного м'яса. Так, у РФ мобілізували близько 300 тис. чоловіків, із яких 80 тис. - кинули на поповнення втрат. Із 1 листопада розпочався призов, який дасть змогу добрати ще 120 тис. окупантів.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express вважає, що приблизно 2023 року РФ матиме змогу для ще однієї хвилі наступальних дій.

"Буде акцент на лобових штурмових атаках із використанням живої сили. І до ядерної зброї дійде хіба що на останньому аргументі. Поки є жива сила, до ядерної зброї не дійде", - наголосив Сергій Згурець.

21 жовтня в РФ оголосили про проведення часткової мобілізації.

У середині жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.

28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.

Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.

2 листопада офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що військове керівництво Росії мобілізованих зеків посилає на вірну смерть, кидаючи їх на розвідку боєм.

Український військовий Віктор Трегубов зазначив, що РФ відправляє до України свіжомобілізованих окупантів, щоб ЗСУ не пройшли, а потім буде їх замінювати, щоб не перевантажувати себе логістикою.

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