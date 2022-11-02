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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ насичує територію мобілізованими росіянами, щоб українці не пройшли. Якість переходить у кількість, - український військовий Трегубов

РФ насичує територію мобілізованими росіянами, щоб українці не пройшли. Якість переходить у кількість, - український військовий Трегубов

2 листопада, 2022 середа
15:03
війна з Росією окупанти

РФ відправляє до України свіжомобілізованих окупантів, щоб ЗСУ не пройшли, а потім буде їх замінювати, щоб не перевантажувати себе логістикою

Про це повідомив український військовий Віктор Трегубов у етері Еспресо.

Він зауважив, що загарбники вже намагаються не виграти війну, а програти її на власних умовах, тому зараз перейшли до оборони, щоб утримати те, що окупували. Також росіяни чекають на перевибори у США та сподіваються, що після них знизиться підтримка України. За словами військового, це єдиний оптимістичний сценарій для них, тому РФ працює саме на нього.

"Вони насичують територію чмобіками, щоб українці не пройшли. Вони більше форсифікують на півночі Луганщини чи на заході Херсонщини. Це логічно, це єдина дозволена їм стратегія паралельно з терором. Ми теж, я гадаю, власну стратегію побудуємо, виходячи з того. Зараз в окупантів остаточний перехід від якості до кількості. Чмобіки помирають у промислових масштабах. Вони міняють життя чмобіків на розтягнутий час", - зазначив Віктор Трегубов.

Він додав, що РФ не планувала відразу посилати до України 300 тис. загарбників і має проблеми з логістикою, коли відправляє 120 тис. військових. На думку Віктора Трегубова, мобілізованих закидатимуть ротаціями й замінюватимуть, щоб не перевантажувати себе логістикою. Військовий розповів, що їх відправлятимуть партіями туди, де намічатиметься прорив ЗСУ, переважно - у район Бахмута, тому що там Росія має певні успіхи.

  • 21 жовтня в РФ оголосили про проведення часткової мобілізації.
  • У середині жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.
  • 28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.
  • Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.
  • 2 листопада офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що військове керівництво Росії мобілізованих зеків посилає на вірну смерть, кидаючи їх на розвідку боєм.

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Бахмут
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