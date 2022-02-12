РФ не готова до війни проти України, але сценарій провокацій на окремих напрямках цілком реальний, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV



“Я вважаю, що Російська Федерація найближчим часом не буде робити масованого вторгнення в Україну. По-перше, вони до цього просто не готові. Вони прекрасно розуміють, що в країні, де третина населення готова зі зброєю в руках боротись проти російської агресії, будь-які, наприклад, паливні шляхи не будуть працювати. Українці їх просто знищать. В Україні почнеться полювання на росіян, не в цинічному розумінні, а в тому, що в них під ногами просто буде горіти земля. Ну і останнє, вони прекрасно розуміють, що ми можемо перенести бойові дії на їх територію.” - пояснив Клімкін.



На думку Клімкіна, такий фактор як бойові дії на території Росії можуть дуже сильно вдарити по іміджу самого Путіна та його режиму. Клімкін впевнений, що росіяни будуть вдаватись до провокацій на окремих напрямках.



“Я не виключаю, що росіяни будуть вдаватись до провокацій на різних напрямках. Вони можуть створити фейк, а потім зроблять висадку десанту. Такий сценарій був відпрацьований в Казахстані. Звісно я не порівнюю ситуацію на кордонах біля України з Казахстаном, але до десанту вони готові. Лукашенко тепер буде робити все, що йому накажуть з Москви. Я не виключаю і перебування білорусів у складі російського десанту”, - заявив Клімкін



Також Клімкін додав, що цілком реальним сценарієм є атака росіян на Південь України, або атака на окреме місто України з метою приниження української влади та армії. Клімкін зауважив, що до повномасштабного вторгнення Російська Федерація не буде вдаватись з тої причини, що бліцкригу проти України не вийде і це росіянам не потрібно.