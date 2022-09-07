Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Після оголошення про прибуття турецьких дронів до України, РФ згенерувала фейк про добровільну "передачу" одного з них російській стороні.

"Український солдатик, якому доручили управління Байрактаром… допоміг організувати безпечне приземлення пташки на (підконтрольній Росії, - ред.) території ... а хлопчина виїхав з України витрачати зароблені за цю угоду гроші", - цитують росЗМІ.

Утім у Раді національної безпеки та оборони доводять, що є щонайменше три факти, які спростовують пропагандистську інформацію ворога.

""правління "байрактар TB2" здійснює команда з трьох операторів, а не один "український солдатик". Здійснювати управління БПЛА без Центру управління дроном, що входить до складу комплексу – неможливо. І втрата "байрактар TB2" стала би предметом розслідування військової контррозвідки, до завершення якого жоден з учасників інциденту навіть теоретично не зміг би покинути Україну", - роз'яснили в ЦПД.

23 червня Фонд Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари".

Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.

27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безкоштовно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

У середині серпня Притула повідомив, що його фонд на кошти, що були зібрані українцями для закупівлі безпілотників, купив супутник для ЗСУ. Відтак українська армія швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть українським військовим з оперативним плануванням операцій

6 вересня стало відомо, що три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту "Народний байрактар", вже доставлено в Україну.

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