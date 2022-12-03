Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

Він зауважив, що Володимира Макея ненавидів увесь путінський режим і очевидно, кому була вигідна смерть міністра.

"Він був єдиним каналом, єдиним вікном Лукашенка на Захід. І, як от зараз дуже активно також обговорюється в російських пабліках, не тільки на Захід, він вів переговори і з Китаєм від імені Лукашенка. Лукашенко дуже заздрив Токаєву, який фактично вже отримав гарантії своєї територіальної цілісності від Китаю. Він намагався досягти того ж самого, звичайно, що це викликало сказ у Кремлі. І ви пам’ятаєте, отака послідовність подій, здається чи не за день-два до вбивства Макея, і мені це цілком зрозуміло, був витік інформації з американської розвідки про те, що готується замах на Лукашенка. От це й був замах на Лукашенка, вони вбили у Лукашенка те, чим він їх більше всього лякав. Оцей його західний чи навіть китайський вектор білоруської зовнішньої політики", - наголосив політолог.

За словами Андрія Піонтковського, зараз самопроголошений президент Білорусі - повний заручник Володимира Путіна, для якого ці злочини не вирішують жодної конкретної мети. Політолог додав, що Володимир Макей і Олександр Лукашенко дратували президента РФ небажанням вступати в пряму війну проти України.

"І навіть зараз, ну що може зробити Путін тепер, коли Лукашенко зовсім безпорадний. До речі, або сьогодні, або у найближчі дні Лукашенко буде в Москві, його викликав у ставку хан, як було у Золотій Орді. Він може викрутити йому руки й змусити віддати наказ білоруській армії, може його змінити, поставити іншу людину", - зауважив він.

26 листопада раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

За кілька годин до того, Інститут Лансінга повідомив, що РФ розглядає варіант з убивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.

Білоруська опозиція та українські експерти вважають, що в такому разі Кремль може зробити ставку на лояльного до РФ державного секретаря ради безпеки Республіки Білорусь генерала Олександра Вольфовича.

27 листопада, опозиційний російський громадський діяч, політемігрант Леонід Невзлін написав, що голову білоруського МЗС отруїла ФСБ.

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