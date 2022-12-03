"РФ убила в Лукашенка те, чим він найбільше лякав": Піонтковський про смерть голови МЗС Білорусі Макея
Голова МЗС Білорусі Володимир Макей був єдиним каналом Олександра Лукашенка на Захід, і РФ убила того, кого найбільше боялася в РБ
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
Він зауважив, що Володимира Макея ненавидів увесь путінський режим і очевидно, кому була вигідна смерть міністра.
"Він був єдиним каналом, єдиним вікном Лукашенка на Захід. І, як от зараз дуже активно також обговорюється в російських пабліках, не тільки на Захід, він вів переговори і з Китаєм від імені Лукашенка. Лукашенко дуже заздрив Токаєву, який фактично вже отримав гарантії своєї територіальної цілісності від Китаю. Він намагався досягти того ж самого, звичайно, що це викликало сказ у Кремлі. І ви пам’ятаєте, отака послідовність подій, здається чи не за день-два до вбивства Макея, і мені це цілком зрозуміло, був витік інформації з американської розвідки про те, що готується замах на Лукашенка. От це й був замах на Лукашенка, вони вбили у Лукашенка те, чим він їх більше всього лякав. Оцей його західний чи навіть китайський вектор білоруської зовнішньої політики", - наголосив політолог.
За словами Андрія Піонтковського, зараз самопроголошений президент Білорусі - повний заручник Володимира Путіна, для якого ці злочини не вирішують жодної конкретної мети. Політолог додав, що Володимир Макей і Олександр Лукашенко дратували президента РФ небажанням вступати в пряму війну проти України.
"І навіть зараз, ну що може зробити Путін тепер, коли Лукашенко зовсім безпорадний. До речі, або сьогодні, або у найближчі дні Лукашенко буде в Москві, його викликав у ставку хан, як було у Золотій Орді. Він може викрутити йому руки й змусити віддати наказ білоруській армії, може його змінити, поставити іншу людину", - зауважив він.
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- За кілька годин до того, Інститут Лансінга повідомив, що РФ розглядає варіант з убивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.
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