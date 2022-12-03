Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "РФ убила в Лукашенка те, чим він найбільше лякав": Піонтковський про смерть голови МЗС Білорусі Макея
Ексклюзив

"РФ убила в Лукашенка те, чим він найбільше лякав": Піонтковський про смерть голови МЗС Білорусі Макея

3 грудня, 2022 субота
16:28
Світ Андрій Піонтковський

Голова МЗС Білорусі Володимир Макей був єдиним каналом Олександра Лукашенка на Захід, і РФ убила того, кого найбільше боялася в РБ

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

Він зауважив, що Володимира Макея ненавидів увесь путінський режим і очевидно, кому була вигідна смерть міністра.

"Він був єдиним каналом, єдиним вікном Лукашенка на Захід. І, як от зараз дуже активно також обговорюється в російських пабліках, не тільки на Захід, він вів переговори і з Китаєм від імені Лукашенка. Лукашенко дуже заздрив Токаєву, який фактично вже отримав гарантії своєї територіальної цілісності від Китаю. Він намагався досягти того ж самого, звичайно, що це викликало сказ у Кремлі. І ви пам’ятаєте, отака послідовність подій, здається чи не за день-два до вбивства Макея, і мені це цілком зрозуміло, був витік інформації з американської розвідки про те, що готується замах на Лукашенка. От це й був замах на Лукашенка, вони вбили у Лукашенка те, чим він їх більше всього лякав. Оцей його західний чи навіть китайський вектор білоруської зовнішньої політики", - наголосив політолог.

За словами Андрія Піонтковського, зараз самопроголошений президент Білорусі - повний заручник Володимира Путіна, для якого ці злочини не вирішують жодної конкретної мети. Політолог додав, що Володимир Макей і Олександр Лукашенко дратували президента РФ небажанням вступати в пряму війну проти України.

"І навіть зараз, ну що може зробити Путін тепер, коли Лукашенко зовсім безпорадний. До речі, або сьогодні, або у найближчі дні Лукашенко буде в Москві,  його викликав у ставку хан, як було у Золотій Орді. Він може викрутити йому руки й змусити віддати наказ білоруській армії, може його змінити, поставити іншу людину", - зауважив він.

  • 26 листопада раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей
  • За кілька годин до того, Інститут Лансінга повідомив, що РФ розглядає варіант з убивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.
  • Білоруська опозиція та українські експерти вважають, що в такому разі Кремль може зробити ставку на лояльного до РФ державного секретаря ради безпеки Республіки Білорусь генерала Олександра Вольфовича.
  • 27 листопада, опозиційний російський громадський діяч, політемігрант Леонід Невзлін написав, що голову білоруського МЗС отруїла ФСБ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Китай
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Захід
війна з Росією
Читайте також:
2 грудня, 2022 п'ятниця
Очільник Лаври Павло, Новинський та інші церковники: РНБО ввела санкції проти УПЦ МП, - ЗМІ
Автор Агія Загребельська
2 грудня, 2022 п'ятниця
Призначення казаха головою ОДКБ — ляпас Путіну
2 грудня, 2022 п'ятниця
Після Кремінної може бути Рубіжне. Справи з просуванням підуть швидше, - Гайдай про звільнення Луганщини
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.59
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
3 грудня
17:13
На фото Михайло Подоляк
Окупантам слід забути про Бахмут й готуватися до Ялтинського трибуналу, - Подоляк
17:07
Михайло Фрідман
У Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ
17:05
Ексклюзив
Володимир Макей Олександр Лукашенко
Росія була зацікавлена в тому, щоб Макей жодним чином не впливав на Лукашенка, - ексрадник Назарбаєва
16:57
Ексклюзив
Юлія Паєвська ("Тайра")
Росіяни тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом, - парамедик Тайра
16:35
водопостачання
Якщо припинеться водопостачання, столичні бювети працюватимуть від генераторів, - Кличко
16:28
Ексклюзив
Валерій Чалий
Китай досі займає позицію, яка діє на користь Росії, - дипломат Чалий
16:25
Обшуки в УПЦ МП
У митрополита Московського патріархату з Чернівців знайшли дитяче порно власного виробництва, - ЗМІ
16:09
OPINION
Олеся Ісаюк
Реституція: соломинка на спині верблюда
16:06
Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу
Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу
15:50
сніг зима погода
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
15:49
іменутет
Імунітет до ковіду мають 90% населення світу
15:27
Світло
На Черкащині відбудеться зміна відключення у двох чергах жовтого графіка
15:27
Путін
WSJ назвав ім'я особи з оточення Путіна, яка переконала його напасти на Україну
15:09
Panzerhaubitze 2000
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000
14:50
росія мобілізація орки окупанти
"Заснув і не прокинувся": нова причина повернення мобілізованих росіян у цинку
14:35
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні трьох літер, які дісталися росіянам від Херсона
14:30
Ексклюзив
Північний потік газ
Центральна Азія намагається обійти територію Росії в постачанні енергоресурсів, - ексрадник Назарбаєва
14:26
електробус
Верховна Рада підтримала законопроєкт про розвиток електрозарядної інфраструктури
14:09
OPINION
Сергій Марченко
Пункти незламності "крінжово" розпіарені
13:58
Сергій Наєв
Триває накопичення ворогом сил: Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю
13:51
Володимир Путін
Путін може використовувати переговори для переозброєння, - МЗС Британії
13:47
Ексклюзив
кінотеатр
Ми вимушені боротися за існування кіно, не хотілось би цим займатися під час війни, - режисерка Цілик
13:40
Ексклюзив
Путін
Путін і Симоньян посилають на смерть своє населення, аби не потрапити до Гаазького суду, - Піонтковський
13:34
Ізюм
У визволеному Ізюмі з'явилися вулиці Бандери, Петлюри, Дудаєва та Аляски
13:17
На Миколаївщині переглянуть графіки споживання електрики: відключення триватимуть 4 години
12:53
КМДА
ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА
12:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
В умовах інформаційного часу є великий шанс збудувати сильну демократичну Україну, - Княжицький
12:47
Сковорода
Чому росіяни присвоюють Сковороду і чому в них нічого не вийде
12:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав фото з Київсько-Печерської лаври на наступний день після запровадження санкцій проти УПЦ МП
12:10
окупанти орки
Війська РФ проводять зачистку на Донеччині: в Нікольському районі перевіряють місцеве населення
12:02
OPINION
Галина Пагутяк, українська письменниця
Третє грудня і перевернутий світ
11:40
Обстріл Херсон
Обстріли Херсонщини: окупанти 28 разів поцілили по області
11:18
на фото: колаборанти
СБУ викрила п'ятьох організаторів псевдореферендуму на Луганщині
11:12
доллар, валюта
Курс валют на 3 грудня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:39
Ексклюзив
Михайло Басараб
Усі справжні російські опозиціонери виїхали на Захід або були вбиті, - політолог Басараб
10:35
Бахмутський індустріальний коледж
Британська розвідка пояснила, чому РФ зосередилася на захопленні Бахмута
10:35
Оновлено
Фото з місця вибуху в Одесі
Деталі щодо вибуху в Одесі: здетонували "сувеніри" волонтера з Миколаївської області
10:30
Харківщина
Харків зазнав збитків на $9 млрд через російську збройну агресію
10:03
OPINION
Ольга Лень
Російські пропагандисти марять наступом
09:57
Ліонель Мессі, Роберт Левандовські, ЧС-2022, збірна Польщі, збірна Аргентини
Аргентина - Австралія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV