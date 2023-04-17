Про це пише "Радіо Свобода".

"Росія й тільки Росія відповідальна за незаконну й неспровоковану агресію проти України. Нема питань про те, хто агресор, а хто жертва. Росія вбиває цивільних українців, знищує українську цивільну інфраструктуру, викрадає українських дітей, викрадає також українське майно й території. А ЄС зі США й іншими міжнародними партнерами допомагають Україні забезпечити її законне право на самозахист", - сказав він.

Стано зазначив, що Росія порушила статут ООН, і Бразилія раніше це вже визнала, засудивши збройну агресію РФ разом з більш ніж 140 країнами. Дипломат також зауважив, що Москві неодноразово пропонували провести переговори, проте вона відмовлялася, тільки нарощуючи ескалацію конфлікту.

"Він (президент Путін, – ред.) почав використовувати енергетику як зброю, голод як зброю, цим самим зачіпаючи не лише українців, але й інших людей по всьому світу. Він використовував із такою ціллю і зиму, а також саме він удався до ядерного залякування і погроз", - зазначив посадовець.

Стано наголосив, що ЄС підтримує встановлення миру якнайшвидше, проте, за його словами, саме Україна має вирішувати, коли починати переговори.

"ЄС, звісно, підтримує встановлення миру якнайшвидше. Але давайте не забувати: Україна – жертва. Тож Україні й вирішувати, на яких умовах мають починатися переговори про мир", - підкреслив він.