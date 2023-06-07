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РФ відкрила на окупованих територіях установи для залучення населення до війни

7 червня, 2023 середа
15:45
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Окупанти відкрили філії російського фонду "Защитники отечества" у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, аби залучити українців до війни

Про це інформує Центр нацспротиву.

"За інформацією, отриманою від мережі руху опору на ТОТ України, окупаційні адміністрації продовжують здійснювати заходи спрямовані на інтеграцію окупованих територій до соціально-політичного простору РФ", - йдеться в заяві.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини та Запорізької області відбулись церемонії відкриття філій російського державного фонду "Защитники отечества", який фінансується з державного бюджету Росії та курується головою уряду Мішустіним та спецслужбами.

Унаслідок цього керівники фонду мають необмежені повноваження та значний вплив.

Псевдоорганізація "Защитники отечества" націлена на підтримку та заохочення населення тимчасово окупованих територій України до участі у "спеціальній військовій операції".

  • Раніше ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін наказав створити призовні комісії в тимчасово окупованому Маріуполі.
  • У тимчасово окупованому Криму через високі темпи мобілізації до російської армії зростає невдоволення населення. Зафіксували скасовування бронювань готелів, продаж нерухомості.  
  • У тимчасово окупованому Маріуполі 8 травня загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів.  
  • На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти створюють "військкомати" для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ. 
  • У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського, а потім ворог вимагає від таких громадян грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.
російська армія
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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