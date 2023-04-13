РФ за час повномасштабної війни використала щонайменше 8 тис. зенітних ракет, це 50% запасу, - Генштаб ЗСУ
З лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% запасу зенітних ракет, це близько 8000 снарядів, переважно класу "земля - земля"
Про це інформує під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
"На теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі, що потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", – сказав Громов.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення армія РФ витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет далекого радіусу дії. Рашисти використали щонайменше 8 тисяч таких ракет, зокрема класу "земля - земля".
Також Громов зазначив, у середньостроковій перспективі Росія не зможе відновити резерв ракет за нинішнього рівня виробництва.
"Це потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", - говорилося під час брифінгу.
Крім цього, заступник начальника Генштабу заявив, що, ймовірно, Росія відклала масовані ракетні удари по Україні до осені. Влітку окупанти мають намір запустити серійне виробництво нових крилатих ракет.
- У звіті МО Великої Британії пишуть, що від 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні до 200 тис. військових, меншість із них загинули через небойові причини.
- Ранком Генштаб звітував, що минулої доби українські воїни збили 2 "орлани", а також уразили 2 склади боєприпасів і місця скупчення ворожих військ.
- Упродовж доби 12 квітня ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 5 безпілотників та засіб ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 38.14
-
EUR
Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе