Про це інформує під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"На теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі, що потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", – сказав Громов.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення армія РФ витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет далекого радіусу дії. Рашисти використали щонайменше 8 тисяч таких ракет, зокрема класу "земля - земля".

Також Громов зазначив, у середньостроковій перспективі Росія не зможе відновити резерв ракет за нинішнього рівня виробництва.

"Це потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", - говорилося під час брифінгу.

Крім цього, заступник начальника Генштабу заявив, що, ймовірно, Росія відклала масовані ракетні удари по Україні до осені. Влітку окупанти мають намір запустити серійне виробництво нових крилатих ракет.