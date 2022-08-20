РФ запустила по Дніпропетровщині 4 ракети: ППО ЗСУ всі збила
У небі над Дніпропетровщиною 20 серпня українська ППО збила всі 4 ракети "Калібр", запущені росіянами
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - наголосив він.
- У ніч на 20 серпня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, сонячні панелі, електролінії та газогін
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