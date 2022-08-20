Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - наголосив він.

У ніч на 20 серпня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, сонячні панелі, електролінії та газогін

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