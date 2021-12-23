"Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України", - Кулеба у розмові з Боррелем

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема - безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом - за участі ЄС", - написав голова МЗС.





Пресцентр Європейської служби зовнішніх справ повідомляє, що ОБСЄ та ООН є опорами європейської безпеки, і всі питання навколо цієї тематики мають опиратися на зобов'язання цих організацій і не призводити до їх розмивання. Боррель запевнив, що Євросоюз залишається відданим праву кожної держави приймати власні рішення щодо зовнішньої політики та безпеки.

Під час зустрічі Боррель також наголосив, що ЄС співпрацює з партнерами у питанні російських пропозицій щодо безпекової ситуації. Також він підкреслив необхідність деескалації Росії та повне виконання Мінських домовленостей.

"Високий Представник запевнив про тверду підтримку Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він підкреслив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масові наслідки та тяжкі витрати", - повідомляє пресслужба.

