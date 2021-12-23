"Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України", - Кулеба у розмові з Боррелем
У четвер, 23 грудня, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Верховним Представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем
Про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема - безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом - за участі ЄС", - написав голова МЗС.
Пресцентр Європейської служби зовнішніх справ повідомляє, що ОБСЄ та ООН є опорами європейської безпеки, і всі питання навколо цієї тематики мають опиратися на зобов'язання цих організацій і не призводити до їх розмивання. Боррель запевнив, що Євросоюз залишається відданим праву кожної держави приймати власні рішення щодо зовнішньої політики та безпеки.
Під час зустрічі Боррель також наголосив, що ЄС співпрацює з партнерами у питанні російських пропозицій щодо безпекової ситуації. Також він підкреслив необхідність деескалації Росії та повне виконання Мінських домовленостей.
"Високий Представник запевнив про тверду підтримку Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він підкреслив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масові наслідки та тяжкі витрати", - повідомляє пресслужба.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- У Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть.
- Кулеба назвав два сценарії, за якими розвиватиметься російська агресія проти України.
- Пєсков заявив, що говорити про зустріч президента Росії із президентом США Джо Байденом можна буде тоді, коли американська і європейська сторона дадуть відповідь на "гарантії безпеки".
- 23 грудня стало відомо, що США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" у січні.
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