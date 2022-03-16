Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, - інформує Еспресо.TV.

"Україна є суверенною незалежною країною, яка має право обирати свій шлях. Ми поважаємо рішення, які приймаються демократично обраним урядом України. Тож, це має бути їхнє рішення - чи вирішать вони претендувати на членство в НАТО або ні. Після цього це буде справа 30 союзників - приймати відповідне рішення з цього питання. Але це не справа Росії - втручатися в цей процес", - сказав він.

За словами Столтенберга, Путін має зупинити цю війну негайно, вивести свої сили та долучитися до дипломатії у дусі доброї волі.

Нагадаємо, члени НАТО одноголосно виступили проти закриття неба над Україною.

Нагадаємо, Зеленський закликав конгресменів США створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин.

Окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

Російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb