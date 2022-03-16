Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - генсек НАТО
Росія у цьому процесі не має жодного права голосу.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, - інформує Еспресо.TV.
"Україна є суверенною незалежною країною, яка має право обирати свій шлях. Ми поважаємо рішення, які приймаються демократично обраним урядом України. Тож, це має бути їхнє рішення - чи вирішать вони претендувати на членство в НАТО або ні. Після цього це буде справа 30 союзників - приймати відповідне рішення з цього питання. Але це не справа Росії - втручатися в цей процес", - сказав він.
За словами Столтенберга, Путін має зупинити цю війну негайно, вивести свої сили та долучитися до дипломатії у дусі доброї волі.
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