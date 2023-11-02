Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
Ексклюзив

Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков

2 листопада, 2023 четвер
16:31
Війна з Росією Дмитро Разумков

Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що рівень корупції у країні починає обганяти поточні проблеми військових, які існують на фронті

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Потрібно починати жити в реаліях, а не в тому, що приносять помічники або радники розповідають в Офісі президента. Кредит довіри, отриманий 24 лютого, значною мірою втрачено. Команда "Розумної політики" багато спілкується з військовими на фронті. За кілька крайніх місяців стає страшно. Тому що рівень питань корупції починає турбувати військових більше, ніж війна. Ніж нестача снарядів, нестача мін для мінометів, нестача необхідного забезпечення, транспорту й палива", - наголосив Разумков. 

За словами нардепа, рівень корупції у країні починає обганяти поточні проблеми військових, які існують на фронті.

"Корупція є серйозним деморалізаційним фактором і для військових, і для суспільства. Це серйозний фактор, що роз'їдає. У людей починають опускатися руки, і вони говорять, що не розуміють за що воюють", - підкреслив Разумков. 

  • У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважають, що Україна рухається в правильному напрямі, знизився з 68% до 60%.
  • У колонці Саймона Шустера для Time йшлося про те, що президент Володимир Зеленський втомився запевняти партнерів у майбутній перемозі України. "Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише з засобами для того, аби вижити", - цитують у матеріалі помічника Зеленського, який забажав залишитись неназваним.
  • Радник голови ОП Михайло Подоляк не розуміє, які такі анонімні джерела надавали журналісту інформацію для колонки про президента Володимира Зеленського в Time.

Відео
Новини
Суспільство
корупція в Україні
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Гарбуз
1 листопада, 2023 середа
Чи приносить користь вживання гарбузового насіння?
КНДР, Північна Корея
1 листопада, 2023 середа
Розвідка Південної Кореї назвала кількість боєприпасів, які Росія отримала від КНДР
Авдіївка
2 листопада, 2023 четвер
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
17:06
promova
Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
16:48
Верховна Рада
Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки
16:42
В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
16:40
Мая Санду
Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
16:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
15:51
Всеволод Князєв
ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня
15:46
стрічка "На Адаманті"
"На Адаманті": в кінотеатрах Києва та Львова стартував показ фільму-переможця Берлінале-2023
15:32
електроенергія
"Захист спрацює у 80-90% випадків": Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів РФ по енергетиці
15:09
прапор України
Попри повномасштабну війну: Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій
15:06
штучний інтелект
Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:55
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Любов і боротьба Івана Дзюби та його дружини Марти: в кінотеатри виходить новий фільм Сергія Буковського
14:50
Ексклюзив
психологічна допомога
Коли час звернутися до фахівця. Психологиня назвала перший маркер
14:42
Кіпр
Кіпр приєднався до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
14:20
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
14:19
Ексклюзив
Військовий експерт Риженко розповів, як запобігти переходу війни з РФ у позиційну фазу
14:17
погода осінь
Дощі на півдні та сході, тепло на заході: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко
14:15
OPINION
Віталій Портников
Залужний: план подолання позиційної війни. Колонка Віталія Портникова
14:09
мобілізовані РФ, Джанкой
Партизани зафіксували прибуття нових мобілізованих з РФ до окупованого Джанкоя
14:06
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Три важливі події на шляху до євроінтеграції України
14:03
ДТЕК виграв у Гаазі суд проти РФ щодо кримських активів компанії
13:54
гепатит А
Спалах гепатиту А: у Вінниці госпіталізували 111 хворих
13:46
Німеччина уряд
Бронетранспортери, радіолокаційні станції для IRIS-T та дрони: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
13:41
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на два проєкти відновлення України: подробиці
13:22
Бригада "Азов" почала виставляти вакансії для пошуку бійців на сайті з працевлаштування
13:17
ХАМАС
Німеччина оголосила про повну заборону діяльності ХАМАСу
12:58
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Китай не зацікавлений у перемозі Трампа, - КБФ
12:52
"Була спроба наступу РФ на Вугледарському напрямку": Зеленський провів щоденний селектор
12:51
Інфографіка
КМІС: 70% опитаних вважають за необхідне критикувати владу навіть під час війни. У травні 2022 року таких було 26%
12:41
АллатРа
СБУ оголосила підозри лідеру та учасникам проросійської секти "АллатРа"
12:33
Ексклюзив
Українські військові розпочали спільні навчання з британцями та данцями
"Кожен чоловік призовного віку має бути готовим, що його мобілізують", - командир роти ударних БПЛА Федоренко
12:14
F-16
Літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО, – Залужний
12:10
путін
Путін підписав закон про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань
12:09
PR
Містичний детектив "Привиди у Венеції" онлайн уже на SWEET.TV
12:08
евакуація
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів
12:07
OPINION
Ірина Федорів
Про обшуки у зрадника Дубінського
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 листопада: гривня посилилася відносно євро
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Мелоні каже російським пранкерам, що європейські лідери "втомилися" від війни в Україні, Росія за добу обстріляла понад 100 українських сіл і міст, а війна стає позиційною. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
12:00
На фото: Юрій Куприч
Військовий, якого жорстоко побили в Чорноморську на Одещині, помер у лікарні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV