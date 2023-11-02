Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Потрібно починати жити в реаліях, а не в тому, що приносять помічники або радники розповідають в Офісі президента. Кредит довіри, отриманий 24 лютого, значною мірою втрачено. Команда "Розумної політики" багато спілкується з військовими на фронті. За кілька крайніх місяців стає страшно. Тому що рівень питань корупції починає турбувати військових більше, ніж війна. Ніж нестача снарядів, нестача мін для мінометів, нестача необхідного забезпечення, транспорту й палива", - наголосив Разумков.

За словами нардепа, рівень корупції у країні починає обганяти поточні проблеми військових, які існують на фронті.

"Корупція є серйозним деморалізаційним фактором і для військових, і для суспільства. Це серйозний фактор, що роз'їдає. У людей починають опускатися руки, і вони говорять, що не розуміють за що воюють", - підкреслив Разумков.