Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що рівень корупції у країні починає обганяти поточні проблеми військових, які існують на фронті
Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".
"Потрібно починати жити в реаліях, а не в тому, що приносять помічники або радники розповідають в Офісі президента. Кредит довіри, отриманий 24 лютого, значною мірою втрачено. Команда "Розумної політики" багато спілкується з військовими на фронті. За кілька крайніх місяців стає страшно. Тому що рівень питань корупції починає турбувати військових більше, ніж війна. Ніж нестача снарядів, нестача мін для мінометів, нестача необхідного забезпечення, транспорту й палива", - наголосив Разумков.
За словами нардепа, рівень корупції у країні починає обганяти поточні проблеми військових, які існують на фронті.
"Корупція є серйозним деморалізаційним фактором і для військових, і для суспільства. Це серйозний фактор, що роз'їдає. У людей починають опускатися руки, і вони говорять, що не розуміють за що воюють", - підкреслив Разумков.
- У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважають, що Україна рухається в правильному напрямі, знизився з 68% до 60%.
- У колонці Саймона Шустера для Time йшлося про те, що президент Володимир Зеленський втомився запевняти партнерів у майбутній перемозі України. "Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише з засобами для того, аби вижити", - цитують у матеріалі помічника Зеленського, який забажав залишитись неназваним.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк не розуміє, які такі анонімні джерела надавали журналісту інформацію для колонки про президента Володимира Зеленського в Time.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе