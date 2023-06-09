Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метри", - йдеться у повідомленні.

"Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись", - додали в компанії.

Варто зазначити, що через підрив росіянами Каховської ГЕС відбувається поступове обміління Каховського водосховища, що безпосередньо впливає на водопостачання Нікополя та інших населених пунктів району, а також більшої частини Кривого Рогу.