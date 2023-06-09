Рівень води в Каховському водосховищі за добу знизився ще на 1 м, - Укргідроенерго
Рівень води в Каховському водосховищі в районі Нікополя на Дніпропетровщині за останню добу знизився ще на метр і станом на ранок 9 червня становить 11,74 м
Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.
"Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метри", - йдеться у повідомленні.
"Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись", - додали в компанії.
Варто зазначити, що через підрив росіянами Каховської ГЕС відбувається поступове обміління Каховського водосховища, що безпосередньо впливає на водопостачання Нікополя та інших населених пунктів району, а також більшої частини Кривого Рогу.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.
- Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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