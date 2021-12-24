Різдвяна гонка: стало відомо, хто з українських біатлоністів виступить на святковому заїзді
У вівторок, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу пройде традиційна Різдвяна гонка серед біатлоністів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Різдвяна гонка традиційно складається з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування. Переможців буде визначено за результатами переслідування.
Цьогоріч заїзд відбудеться у вівторок, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу. Україну на заході представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
Початок масстарту запланований на 19:00, переслідування - о 20:00.
Склад учасників на Різдвяну гонку - 2021
Німеччина-1: Ванесса Хінц / Бенедикт Долль
Німеччина-2: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер
Австрія: Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер
Італія: Доротея Вірер / Лукас Хофер
Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу
Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний
Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж
Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля
Швейцарія: Олена Хеккі / Йоша Буркхальтер
Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв
- Нагадаємо, 4 грудня на другому етапі Кубка світу з біатлону чоловіча збірна України фінішувала на п'ятому місці в естафеті.
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