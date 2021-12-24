Різдвяна гонка: стало відомо, хто з українських біатлоністів виступить на святковому заїзді

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Різдвяна гонка традиційно складається з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування. Переможців буде визначено за результатами переслідування.



Цьогоріч заїзд відбудеться у вівторок, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу. Україну на заході представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.



Початок масстарту запланований на 19:00, переслідування - о 20:00.



Склад учасників на Різдвяну гонку - 2021



Німеччина-1: Ванесса Хінц / Бенедикт Долль



Німеччина-2: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер



Австрія: Ліза Тереза ​​Хаузер / Фелікс Ляйтнер



Італія: Доротея Вірер / Лукас Хофер



Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу



Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний



Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж



Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля



Швейцарія: Олена Хеккі / Йоша Буркхальтер



Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв

Нагадаємо, 4 грудня на другому етапі Кубка світу з біатлону чоловіча збірна України фінішувала на п'ятому місці в естафеті.