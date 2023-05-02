Робочу групу щодо законопроєкту про додаткові виплати військовим мають створити протягом 10 днів, - нардеп Синютка
На Погоджувальній раді Верховної Ради було обговорення законопроєкту про додаткові виплати військовим. Там був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Олег Синютка.
"Я був переконаний, що на засіданні Ради буде ухвалене рішення щодо блокуючої постанови представника Голосу пана Цабаля, який зупинив рішення ВР. Більшість депутатів "Слуги Народу" відмовились вносити це питання у порядок денний. Я був переконаний, що після сьогоднішнього засідання українські військові отримають відповідні виплати, які держава зобов'язана їм надавати", - розповів він.
Синютка додав, що цей законопроєкт обговорили на Погоджувальній раді.
"Після зустрічі, яка відбулась за участі головнокомандувача ЗСУ Залужного прийнято рішення, що максимум у десятиденний термін Верховна Рада повинна створити комісію з представників всіх фракцій і вийти на рішення, яке поверне виплати військовим. Є сподівання, що після цієї зустрічі представники керівництва парламенту та представники фракцій не будуть обдурювати в черговий раз військових і ми вийдемо на узгоджене рішення", - підсумував нардеп.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.
- 1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету.
- Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе