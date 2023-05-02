Робочу групу щодо законопроєкту про додаткові виплати військовим мають створити протягом 10 днів, - нардеп Синютка

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Олег Синютка.

"Я був переконаний, що на засіданні Ради буде ухвалене рішення щодо блокуючої постанови представника Голосу пана Цабаля, який зупинив рішення ВР. Більшість депутатів "Слуги Народу" відмовились вносити це питання у порядок денний. Я був переконаний, що після сьогоднішнього засідання українські військові отримають відповідні виплати, які держава зобов'язана їм надавати", - розповів він.

Синютка додав, що цей законопроєкт обговорили на Погоджувальній раді.

"Після зустрічі, яка відбулась за участі головнокомандувача ЗСУ Залужного прийнято рішення, що максимум у десятиденний термін Верховна Рада повинна створити комісію з представників всіх фракцій і вийти на рішення, яке поверне виплати військовим. Є сподівання, що після цієї зустрічі представники керівництва парламенту та представники фракцій не будуть обдурювати в черговий раз військових і ми вийдемо на узгоджене рішення", - підсумував нардеп.