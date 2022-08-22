Родина з Мелітополя працювала на армію РФ і здавала дані про переміщення ЗСУ: на Запоріжжі викрили агентурну групу
СБУ викрила агентурну групу в тимчасово окупованому Мелітополі - родина працювала на армію РФ і здавала переміщення ЗСУ
Про це інформує Служба безпеки України.
"У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ, яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що організаторка злочинної групи жителька тимчасово окупованого Мелітополя, яку завербувала спецслужба РФ. Її чоловік воював із ЗСУ на стороні ворога.
"Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів", - додають в СБУ.
Інформацію підозрювана передавала рашистам для планування і підготовки ракетно-артилерійських обстрілів.
Окупанти обіцяли за так звану роботу - керівну "посаду" в окупаційній адміністрації організаторці, а її чоловіку – переведення з передової у тил.
СБУ затримала учасника агентурної групи із Запоріжжя під час спроби передачі закритих відомостей. Йому повідомили про підозру.
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