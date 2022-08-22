Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ, яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні", - йдеться в повідомленні.



Слідство встановило, що організаторка злочинної групи жителька тимчасово окупованого Мелітополя, яку завербувала спецслужба РФ. Її чоловік воював із ЗСУ на стороні ворога.



"Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів", - додають в СБУ.



Інформацію підозрювана передавала рашистам для планування і підготовки ракетно-артилерійських обстрілів.



Окупанти обіцяли за так звану роботу - керівну "посаду" в окупаційній адміністрації організаторці, а її чоловіку – переведення з передової у тил.



СБУ затримала учасника агентурної групи із Запоріжжя під час спроби передачі закритих відомостей. Йому повідомили про підозру.

9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

Ввечері, 10 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух

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