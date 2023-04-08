Роковини удару по Краматорську: на усіх вокзалах України провели хвилини мовчання
Рівно рік тому, 8 квітня 2022 року, держава-терорист Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, який був тоді однією з головних точок евакуації для мешканців Донеччини. Сьогодні на усіх вокзалах країни вшанували пам'ять загиблих
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
8 квітня 2022 року о 10:28 армія РФ "точкою У" обстріляла вокзал, де чекали на евакуацію тисячі мирних жителів.
На знак вшанування памʼяті вбитих російською ракетою о 10:30 по всіх вокзалах України було оголошено хвилину мовчання. Зокрема у Краматорську вшанувати пам'ять загиблих прийшли десятки людей, поклавши квіти до меморіалу.
За даними правоохоронців, у результаті цього воєнного злочину проти цивільних загинула 61 людина, у тому числі 7 дітей.
"За кілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими. Вони були відрізані внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження", - розповіли в Укрзалізниці.
Зазначено, що пів року потому, завдяки зусиллям українських воїнів, рух поїздів до Краматорська було поновлено. Ці рейси стали настільки важливими, що залізниця призначила ще один поїзд до Краматорська, який стартує 8 квітня, цього разу - зі Львова.
- Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.
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