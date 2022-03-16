"Росії не місце в організації, яка займається правами людини та демократією": членкиня української делегації в ПАРЄ про виключення РФ з Ради Європи

"Один з найважливіших аргументів, що росія просто перетворилась на країну-терориста, тому звісно їй не місце в організації, яка опікується правами людини, демократією", – сказала вона в етері Espreso.TV.



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Кравчук зауважила, що 216 голосів було “за” рішення виключити росію з ПАРЄ, буквально двоє утрималось, тож це консолідована позиція ПАРЄ.

"Сьогодні ж засідатиме Кабінет міністрів, ще один орган Ради Європи, який, власне, і прийматиме це рішення та його реалізовуватиме", – додала вона.



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Також за словами членкині української делегації в ПАРЄ, у висновок рішення вдалось додати згадку про те, щоб країни-члени Ради Європи розглянули можливість додаткового захисту України, в тому числі захисту повітряного простору країни.

Нагадаємо, ПАРЄ одноголосно підтримала виключення Росії, просить надати Україні ППО та визнає окупацію РФ Придністров'я

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