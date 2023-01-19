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"Росія більше не є надійним гравцем": ЄС розширить моніторингову місію у Вірменії

19 січня, 2023 четвер
01:52
Світ Вірменія

Євросоюз поширює на територію Вірменії нову моніторингову місію, тобто починає допомагати регіону, де колись панувала Москва

Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, у четвер, 19 січня, Європейський парламент має наміри голосувати за проєкт, який рішуче засуджує військову агресію Азербайджану у вересні 2022 року та підкреслює готовність ЄС брати активнішу участь у врегулюванні тривалих конфліктів у Нагорному Карабасі.

"Було взаєморозуміння з владою Єревана, що існує потреба у відновленні присутності моніторингової місії, оскільки попередня була замалою. Тепер до 100 спостерігачів буде розгорнуто в регіоні в рамках повномасштабної місії Спільної безпеки та оборонної політики. Є кілька кроків, які все ще потрібно виконати перед їх розгортанням, і тепер вони будуть передані до Комітету з питань політики та безпеки в Брюсселі, очікуючи дворічного мандату", - повідомили Politico інсайдери.

Кілька членів асамблеї закликали Брюссель запропонувати Вірменії не тільки слова підтримки.

"Росія більше не є надійним гравцем у регіоні, оскільки вплив Москви зменшився після її катастрофічного вторгнення в Україну, тому блок повинен виступити на захист загальнолюдських цінностей", - заявила Наталі Луазо, французький депутат Європарламенту та голова підкомітету з безпеки та оборони.

Тож, тепер, на думку експертів видання, у ЄС є плани відігравати активнішу роль у регіоні. Однак єврочиновник, який надав інформацію на умовах анонімності, підкреслив, що доведеться збалансовувати напружені відносини з Росією з огляду на її присутність у регіоні.

"ФСБ у Вірменії повсюдно. У нас було кілька випадків, коли наших спостерігачів повертали російські прикордонники, навіть якщо їх супроводжував персонал Міністерства оборони Вірменії, що викликало занепокоєння, оскільки це територія Вірменії", - зауважив він.

Як зазначає видання, вже понад місяць район Нагірного Карабаху, який все ще знаходиться під контролем Вірменії, перебуває під блокадою азербайджанських екоактивістів. Єдина дорога, відома як Лачинський коридор, раніше контролювалася російськими миротворцями в рамках мирної угоди, яка поклала край війні 2020 року. Єреван стверджує, що суперечка нібито через незаконний видобуток золота насправді є приводом для "етнічної чистки", а сили Москви, схоже, не бажають або не можуть припинити цю атаку. Водночас запаси продовольства та медикаментів у регіоні закінчуються.

За інформацією Politico, гнів щодо Росії через погіршення гуманітарної ситуації у Вірменії та Нагірному Карабасі зростає: у країні пройшла серія безпрецедентних протестів з вимогою вийти з ОДКБ і натомість підтримати Захід. Разом із США, Великобританією та низкою інших європейських країн Брюссель висловив свою стурбованість ситуацією.

"ЄС закликає владу Азербайджану забезпечити свободу та безпеку пересування вздовж коридору. Обмеження такої свободи пересування завдають значних страждань місцевому населенню та створюють гуманітарні проблеми", - наголошено у заяві Європарламенту.

Через кілька тижнів після зіткнень перші з близько 40 цивільних спостерігачів ЄС почали прибувати в регіон, виїжджаючи щодня, щоб перевірити напружену демаркаційну лінію, яка розділяє дві країни Південного Кавказу.

  • 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та контрольованої Росією ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред.) допомоги у вирішені конфлікту з Азербайджаном.
  • Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".
  • 18 вересня в столиці Вірменії Єревані пройшов мітинг за вихід країни з ОДКБ.
  • У листопаді Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи.
  • А у січні 2023 року Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ на своїй території.

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Росія
ЄС
Азербайджан
Вірменія
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