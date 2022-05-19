Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Затяжна війна - це завжди погано. Затяжна війна - це постійний воєнний стан, це неможливість розвивати економіку. Це постійно мобілізовані люди, які могли б працювати у своїх сферах, але будуть знаходитися в армії. Росія, можливо, готується до цього, але стосовно Півдня та Сходу України - там вони ведуть активні наступальні дії. Постійно працює артилерія, вони намагаються перейти до оборони. Як тільки вони досягнуть успіху, або своєї цілі на одному з напрямків на Сході, ми можемо чекати подальшого наступу на Південь. Тому, що вони цього завдання з себе не знімали", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що українська армія створила такі умови, при яких ворогу було неможливо наступати.



"Вони хотіли з початку наступати з трьох напрямків. Потім ми їх вибили з Київщини - вони пішли у двох напрямках, включаючи Південь та Схід. Зараз, коли ми їх зупинили на Півдні, вони сконцентрувалися на Сході, щоб дістати хоч - якусь перемогу. Росія буде в перспективі намагатися забрати Південь та повернути Україну повністю у сферу свого впливу. Зараз вони будуть закінчувати на Сході. Якщо у них це вийде - будуть продовжувати активні бойові дії. Противнику вигідно перейти до оборони, щоб не розпорошувати ресурси. Щоб мінімальними ресурсами утримувати нас та виконувати завдання на Сході", - пояснив Костенко.