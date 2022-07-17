Останні кілька днів ворог намагався здійснювати обмежені штурмові дії на деяких ділянках фронту

Ворог начебто завершив оперативну паузу, яка тривала десять днів. Ця пауза була скерована на те, щоб ворог зміг накопичити сили для відновлення наступальних дій. Вчора відбулась нарада з міністром оборони РФ Шойгу, де він наказав двом своїм командувачам - Лапіну та Сурівікіну - активізувати наступальні дії по всій лінії фронту. Однак ворог не має достатньо сил для таких дій. Багато експертів говорять про те, що такі висновки є передчасними. Якщо ми проаналізуємо останні кілька днів, то ворог намагався здійснювати обмежені штурмові дії за пʼятьма напрямками. Зокрема, навколо Словʼянська, Сіверська та Бахмута.



Оперативна ситуація навколо Словʼянська та Сіверська станом на 17 липня



Також згадувалась ситуація на фронтах Херсонщини та Запоріжжя. Зараз Запоріжжя виступає своєрідним транзитним регіоном, з якого техніка перекидається на Херсонщину. На самій лінії зіткнення в Запорізькій області головні бойові дії ведуться взводами та батареями окупантів, що говорить про незначну кількість російських військ на цьому напрямку.

Росія досягла межі своїх військових можливостей

Сьогодні Росія досягла межі своїх військових можливостей. Далі в організації бойових дій будуть залучені варіанти, які ми спостерігали протягом останніх місяців. Нічого нового від Росії ми не побачимо. Оскільки в основі стратегії другого етапу "спеціальної військової операції", який тривав від 19 травня по 7 липня, росіяни зробили ставку на використання надмірної кількості артилерії. Така стратегія дозволила противнику продавити нашу лінію оборони на окремих ділянках. Проте саме в цей період відбулись події, які стали для ворога несподіванкою. Зокрема, застосування Збройними силами України американських РСЗВ HIMARS.

Російські війська значно зменшили кількість артилерійських обстрілів українських населених пунктів

Застосування Збройними силами України американських РСЗВ HIMARS допомагає мінімізувати стратегію росіян з використанням великої кількості артилерії. Ефект знищення складів з боєприпасами за допомогою HIMARS чудово видно на супутникових знімках NASA. Програма супутникових знімків NASA створювалась для того, щоб відстежувати масштабні пожежі. Зараз ця програма використовується для аналізу ударів артилерією. З 9 по 16 липня, якщо проаналізувати такі знімки, можна дійти висновку, що російські війська значно зменшили кількість артилерійських обстрілів українських населених пунктів.



Кількість артилерійьких обстрілів на Сході України станом на 6 липня



Це відбулось завдяки роботі систем HIMARS по тилах та складам з боєприпасами ворога. За короткий проміжок часу було знищено понад 30 складів з боєприпасами, що унеможливлює проведення росіянами тактики вогняного валу. Ворог втратив свою перевагу в артилерії.



Кількість артилерійьких обстрілів на Сході України станом на 10 липня



РСЗВ HIMARS та MLRS М270 змушує ворога змінювати всю логістику

Наявність РСЗВ HIMARS та MLRS М270 змушує ворога змінювати всю логістику на відстані 70 км до лінії фронту. У Генштабі ЗСУ повідомили, що противник змушений відтягувати свої склади на бригадному рівні на відстань 100 км та використовувати для цього автомобільну техніку, якої бракує в російській армії. Коли кількість систем HIMARS буде збільшуватись, то відповідно і ризики для армії Росії на території України теж будуть збільшуватись.



Американська РСЗВ HIMARS

В Росії виник брак в сучасній військовій авіації

В російські армії є значний брак в особовому складі. З огляду на велику кількість знищених російських військових в Україні, Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію. Проте в Росії почали залучати тактику так званих "одноразових батальйонів". Тобто кожен регіон Росії має створити добровольчий батальйон, який буде відправлений на війну в Україну. У РФ можуть сформувати понад 85 таких батальйонів. Це близько 34 тис. людей. Великим стимулом для формування таких батальйонів є велика зарплата, яка коливається від 200 тис. рублів. Проте слід зауважити чому саме ці батальйони називають одноразовими. Людей, яких набирають в такі батальйони, готують протягом 30 днів. Тому рівень їхньої підготовки дуже низький і про їхню подальшу долю держава не хвилюється. Саме тому їх називають одноразовими. Схожа ситуація відбувається із браком озброєння у російській армії. Раніше ми вже обговорювали використання застарілих танків Т-62 та ракет Х-22 російською армією. Проте ситуація ускладнилась і з авіацією в Росії. Командування військово-космічних сил РФ, усвідомлюючи нестачу в авіаційній техніці, вдалось до проведення застарілої авіаційної техніки. Однак така застаріла авіаційна техніка теж може використовуватись в бойових діях. Тому ворог, згідно з цією інформацією, відчуває нестачу в сучасних бойових літаках.



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